Eleição

Candidato anunciou hospital regional de 150 leitos e defendeu a interiorização de investimentos no Amazonas.

O candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD), iniciou a campanha na capital e no interior do Estado neste domingo (16) e participou, em Parintins, de um ato político que reuniu cerca de 40 mil pessoas, multidão que lotou as ruas do entorno do evento. Ao lado do candidato à reeleição ao Senado Eduardo Braga (MDB), da deputada estadual Mayra Dias (PSD), do deputado federal Saullo Vianna (MDB), do prefeito Mateus Assayag e do ex-prefeito Bi Garcia, Omar apresentou propostas para ampliar os serviços públicos e reforçou o compromisso de interiorizar os investimentos no Amazonas.

A agenda em Parintins marcou o encerramento do primeiro dia de campanha, iniciada pela manhã em Manaus com um adesivaço e participação em eventos de candidatos aliados. No município, Omar percorreu as ruas, conversou com moradores e participou do lançamento da candidatura à reeleição da deputada estadual Mayra Dias, em uma mobilização que transformou Parintins em uma das principais vitrines da largada da campanha.

Hospital regional

Durante o discurso, Omar anunciou a proposta de construir um hospital regional de 150 leitos em Parintins, com atendimento de média e alta complexidade, além da oferta de exames laboratoriais e de imagem. Segundo o candidato, a estrutura permitirá reduzir o deslocamento de pacientes da região para Manaus e diminuir o tempo de espera por procedimentos especializados.

“Vamos fazer aqui um hospital regional de cento e cinquenta leitos com média e alta complexidade para atender as pessoas daqui. Além da média e alta complexidade, vai ter todos os exames laboratoriais e de imagens. Porque você precisa fazer uma tomografia, fazer uma ressonância e não consegue. Para qualquer tipo de exame, você tem que entrar numa fila enorme. Na saúde, eu quero ser um ombro amigo”, afirmou.

Foto: Divulgação

Acolhimento às famílias

O candidato também apresentou propostas voltadas ao enfrentamento da dependência química. Omar defendeu uma política de acolhimento que envolva tratamento médico, acompanhamento psicológico e apoio às famílias, além da participação das igrejas no processo de recuperação dos usuários.

“Cada família que hoje tem uma pessoa dependente química, um usuário de droga, nós vamos cuidar dos seus filhos. Vamos dar medicação, tratamento, mas vou precisar da ajuda da Igreja Católica e da Igreja Evangélica, porque, se eu não resgatar espiritualmente esse jovem, eu não tiro ele da droga”, disse.

Omar também destacou a necessidade de olhar para as famílias que convivem diariamente com esse problema. “Nenhuma mãe coloca um filho no mundo para ser morto ou preso. É nossa obrigação ter esse acolhimento, ter essa empatia para quem está sofrendo com esse problema dentro de casa”, completou.

Interior e articulação nacional

Durante o evento, Omar voltou a destacar a importância da articulação entre o Governo do Amazonas e o governo federal para viabilizar obras e investimentos estratégicos para o Estado. O candidato citou a BR-319, a manutenção dos incentivos da Zona Franca de Manaus e a retomada do programa Minha Casa, Minha Vida como exemplos de ações que, segundo ele, avançaram a partir da interlocução com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Tudo que a gente pediu para o Lula ele fez. Nós pedimos a BR-319, pedimos para preservar a Zona Franca e o programa Minha Casa, Minha Vida voltou a funcionar no Amazonas”, afirmou.

Para Omar, encerrar o primeiro dia oficial de campanha em Parintins simboliza o compromisso de construir uma campanha presente também no interior do Estado, aproximando as propostas das demandas dos municípios e reforçando a aliança política que sustenta sua candidatura.

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