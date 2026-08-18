Projeto

Projeto integra Plano de Governo e prevê estrutura multidisciplinar para atendimento e inclusão de pessoas com TEA.

O Plano de Governo do governador e candidato à reeleição Roberto Cidade (União Progressista) prevê a implantação do Centro TEA Amazonas. A unidade terá estrutura multidisciplinar e espaços voltados ao desenvolvimento, à inclusão e à convivência das famílias.

A proposta foi destacada, na noite desta segunda-feira (17), durante o lançamento da candidatura do ex-vereador e candidato a deputado estadual Marcel Alexandre (União Progressista), que reuniu mais de 2.500 pessoas no bairro Distrito Industrial I, em Manaus.

“Nós vamos criar o maior centro de inclusão da América Latina, vai ser aqui na cidade de Manaus. Em breve nós vamos estar lançando o edital da licitação e, no ano que vem, nós vamos construir. Vamos pra cima, é 44, vote Roberto Cidade”, disse o governador.

O Centro TEA Amazonas é uma das propostas do Plano de Governo protocolado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). O documento está estruturado em três grandes pilares: cuidar das pessoas, gerar emprego e renda a partir de novas matrizes econômicas e preparar o estado para o futuro, com investimentos em educação, tecnologia, inovação e inteligência artificial.

“Eu estou junto com o governador Roberto Cidade porque ele é um homem que crê em Deus, crê na família, crê na liberdade e no desenvolvimento econômico desse estado. Nós precisamos de desenvolvimento econômico e promover emprego e renda para essa gente, esperança para a nossa juventude”, afirmou Marcel Alexandre.

Para famílias atípicas, o Plano também prevê um benefício específico de R$ 500 mensais para mães e pais atípicos, por meio do Auxílio Estadual Permanente, que terá o valor dobrado para esse público.

A coligação “União Pelo Amazonas” é formada pela Federação União Progressista, Podemos e PSB, partido do atual vice-governador, Serafim Corrêa. A mobilização também contou com as presenças do candidato ao Senado pelo União Progressista, Wilson Lima e da vereadora e candidata a deputada federal, Thaysa Lippy.

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