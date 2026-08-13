Reunião

Candidato à reeleição também defendeu ampliar o Auxílio Estadual para R$ 250 e dobrar o benefício para mães e pais atípicos.

O governador e candidato à reeleição, Roberto Cidade (União Progressista), participou, na noite de quarta-feira (12), de uma mobilização no bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus, que reuniu mais de mil pessoas. Promovido pela deputada estadual e candidata à reeleição Brena Dianná (União Progressista), o encontro contou com a presença de lideranças políticas, apoiadores e moradores da região.

Durante a reunião, Roberto Cidade destacou as ações realizadas na saúde nos primeiros meses de sua gestão à frente do Governo do Amazonas, com ampliação de serviços, estruturas e atendimentos na rede estadual.

“Estamos melhorando o sistema de saúde, reformando unidades e ampliando os serviços. A atenção básica é responsabilidade constitucional da Prefeitura, enquanto a média e alta complexidade são do Governo do Estado, mas não fugimos dos desafios. É assim que trabalhamos: fazendo o que tiver que ser feito para cuidar da população”, afirmou Roberto Cidade.

Entre as iniciativas realizadas por Roberto Cidade estão a inauguração do Centro de Atenção Integral à Juventude (CAIC) TEA, a entrega de equipamentos no Hospital Delphina Aziz, o lançamento do programa +Saúde da Mulher e a ampliação do Opera+ Amazonas, com novos procedimentos e cirurgias de média e alta complexidade. A gestão Roberto Cidade estabeleceu a meta de realizar 342 mil cirurgias no Estado.

A rede estadual também recebeu novas estruturas, como o Hospital-Dia e a Policlínica do Complexo Hospitalar Sul, além da modernização das fundações Francisca Mendes e Cecon. O SPA e a Policlínica Dr. Danilo Corrêa foram revitalizados e passaram a contar com atendimento Fast Track, ampliando a agilidade e a capacidade de atendimento aos pacientes.

Roberto Cidade reafirmou ainda a sua proposta de ampliar o Auxílio Estadual Permanente para R$ 250 e dobrar o benefício para mães e pais atípicos. Segundo o candidato, a medida considera a realidade de famílias que precisam dedicar grande parte do tempo aos cuidados dos filhos.

“Vocês sabem do meu amor, do meu carinho e da minha dedicação com as crianças atípicas do Amazonas, com os nossos príncipes e princesas. O auxílio será de R$ 500 para mães e pais atípicos, porque muitos não podem trabalhar e precisam se dedicar aos cuidados dos filhos. Isso é possível e nós vamos fazer”, declarou.

Brena Dianná agradeceu a presença do governador e ressaltou a atuação de Roberto Cidade tanto no Executivo Estadual quanto durante sua trajetória no Legislativo.

“Em pouco mais de quatro meses à frente do Governo do Amazonas, Roberto Cidade já trouxe muitas melhorias para o Estado. Como deputado estadual e presidente da Aleam (Assembleia Legislativa do Amazonas), também foi um grande parlamentar, atuando na articulação e aprovação de leis em benefício dos amazonenses. Obrigada pela presença, governador. Conte comigo”, afirmou.

Também participaram da mobilização o ex-governador e candidato ao Senado, Wilson Lima, e o ex-governador e candidato a deputado federal, Tadeu de Souza.

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