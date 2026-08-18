LUTO NA TV

Ator interpretou o personagem no programa de Silvio Santos durante quatro anos; família revelou que ele sofreu falência cardíaca durante o sono.

ator Carlos José Cesare, conhecido por interpretar Pablo no programa Qual É a Música?, apresentado por Silvio Santos, morreu aos 60 anos, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A família informou que a morte aconteceu no domingo (16).

A despedida do artista ocorreu na tarde de segunda-feira (17), no Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek. No entanto, a família só divulgou a causa da morte nesta terça-feira (18).

Segundo os familiares, Cesare sofreu congestão e edema pulmonares, além de falência cardíaca, provavelmente enquanto dormia. “Foram constatados congestão e edema pulmonares, e falência cardíaca, provavelmente durante o sono”, informou a família.

Pablo no ‘Qual É a Música?’

Carlos José Cesare ficou conhecido do público brasileiro ao interpretar Pablo no Qual É a Música?. O ator assumiu o personagem em 1986, quando tinha apenas 20 anos, após a saída de Augusto Rodríguez, primeiro intérprete do personagem.

Na atração comandada por Silvio Santos, Pablo fazia parte dos momentos musicais e ajudava a compor o universo de personagens que marcou o programa.

Além disso, Cesare permaneceu no papel durante quatro anos e se tornou um dos rostos associados à atração. Quando Silvio Santos retomou o programa, no fim da década de 1990, Felipeh Campos passou a interpretar Pablo, formando dupla com Ellen Rocche.

Carreira no circo

Fora da televisão, Cesare também construiu uma trajetória ligada ao circo. Ao longo dos anos, ele se apresentou como Palhaço Eugênio Garnizé e dedicou parte da carreira à arte da palhaçaria.

Nesse período, o artista se aproximou do ator Domingos Montagner. Os dois se tornaram amigos justamente por causa da ligação com o universo circense.

Além da televisão, portanto, Carlos Cesare manteve uma relação duradoura com o circo e com a palhaçaria. Dessa forma, sua trajetória ficou marcada por diferentes experiências no entretenimento brasileiro.

Por fim, o artista deixa uma carreira que passou pela televisão e pelos palcos circenses, além da lembrança do público que acompanhou sua participação no programa de Silvio Santos.

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