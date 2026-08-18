FUTEBOL ALEMÃO

Meia alemão passou mal poucos dias após outro episódio e deixou o gramado acompanhado pela equipe médica.

Jamal Musiala voltou a preocupar o Bayern de Munique nesta terça-feira (18). O meia alemão desmaiou novamente durante o amistoso contra o Heidenheim, poucos dias depois de passar mal em outra partida de preparação.

Musiala entrou no segundo tempo e, apenas quatro minutos depois, sofreu o novo episódio. Logo em seguida, os médicos correram para o gramado e prestaram os primeiros atendimentos ao jogador.

Na sequência, Musiala deixou o campo e seguiu para o vestiário acompanhado pela equipe médica. O episódio provocou preocupação entre jogadores, comissão técnica e torcedores.

O Bayern venceu o Heidenheim por 4 a 2. No entanto, o resultado acabou ficando em segundo plano diante do novo problema envolvendo o meia.

Segundo episódio em poucos dias

O novo susto aconteceu apenas alguns dias depois de Musiala passar mal durante o amistoso contra o RB Leipzig, no último sábado (15).

Naquela partida, o jogador havia acabado de marcar um gol quando apresentou sinais de mal-estar. Na ocasião, as altas temperaturas, que ultrapassavam os 30°C, levantaram a possibilidade de o calor ter contribuído para o episódio.

Desta vez, porém, a situação ocorreu em condições diferentes. A temperatura em Heidenheim estava em torno de 19°C durante a partida.

Além disso, Musiala havia retornado aos treinamentos depois de passar por avaliações médicas. O jogador de 23 anos chegou a realizar um trabalho de recuperação antes de entrar novamente em campo.

Bayern acompanha situação

Após o novo episódio, o Bayern passou a acompanhar de perto a situação do meia. Até o momento, o clube não divulgou um diagnóstico específico para o desmaio.

O diretor esportivo Max Eberl e o atacante Harry Kane já haviam comentado sobre o estado de saúde de Musiala após o primeiro episódio. Agora, o novo desmaio aumenta a preocupação dentro do clube.

Musiala voltou recentemente aos gramados depois de enfrentar uma grave lesão. Por isso, o Bayern deve adotar cautela antes de definir os próximos passos do jogador.

Enquanto isso, o clube se prepara para o início oficial da temporada. No sábado, o Bayern enfrenta o Borussia Dortmund pela Supercopa da Alemanha.

O novo episódio envolvendo Musiala, portanto, chama atenção justamente pela proximidade com o primeiro caso e pelo fato de ter ocorrido mesmo em condições climáticas mais amenas.

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