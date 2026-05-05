Esporte

Treinador da Seleção Brasileira tenta evitar desgaste de jogadores antes da Copa

Publicado em 04 de maio de 2026

Por Em Tempo*

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Rio de Janeiro (RJ) – Entenda por que Bayern x Atlético é a final ideal para Ancelotti. O técnico Carlo Ancelotti vive um dilema a poucas semanas de definir a lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026.

De forma pragmática, o treinador torce por uma final da Champions League sem jogadores brasileiros. O cenário ideal seria um duelo entre Bayern de Munique e Atlético de Madrid.

Estratégia para evitar desgaste físico

A lógica de Ancelotti é simples: preservar seus principais atletas. As duas equipes citadas não contam com jogadores brasileiros convocáveis no momento.

Com isso, eliminações de clubes com brasileiros ajudariam a reduzir o desgaste físico antes do Mundial.

Problemas médicos preocupam

A comissão técnica já enfrenta dificuldades com lesões. Éder Militão e Rodrygo estão fora.

Outros nomes preocupam, como Alisson e Raphinha, que lidam com problemas físicos.

O cenário reforça a preocupação com o calendário intenso do futebol europeu.

Impacto das semifinais da Champions

Clubes como Arsenal e Paris Saint-Germain têm brasileiros importantes no elenco.

Uma eliminação precoce evitaria desgaste de jogadores como Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhães e Marquinhos.

O paradoxo de Ancelotti

O cenário chama atenção porque envolve justamente o maior vencedor da Champions League. Ancelotti soma sete títulos na competição.

Mesmo assim, o treinador prioriza a condição física dos atletas. Ele entende que chegar forte à Copa do Mundo pode ser mais importante do que o sucesso europeu dos jogadores.

Foco total na Copa do Mundo

A decisão final da lista se aproxima. Ancelotti precisa equilibrar desempenho e condição física dos atletas.

Por isso, o “sonho” de uma final sem brasileiros reflete uma estratégia clara: preservar o elenco e aumentar as chances do Brasil brigar pelo título mundial.

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