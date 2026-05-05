Rio de Janeiro (RJ) – Entenda por que Bayern x Atlético é a final ideal para Ancelotti. O técnico Carlo Ancelotti vive um dilema a poucas semanas de definir a lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026.
De forma pragmática, o treinador torce por uma final da Champions League sem jogadores brasileiros. O cenário ideal seria um duelo entre Bayern de Munique e Atlético de Madrid.
Estratégia para evitar desgaste físico
A lógica de Ancelotti é simples: preservar seus principais atletas. As duas equipes citadas não contam com jogadores brasileiros convocáveis no momento.
Com isso, eliminações de clubes com brasileiros ajudariam a reduzir o desgaste físico antes do Mundial.
Problemas médicos preocupam
A comissão técnica já enfrenta dificuldades com lesões. Éder Militão e Rodrygo estão fora.
Outros nomes preocupam, como Alisson e Raphinha, que lidam com problemas físicos.
O cenário reforça a preocupação com o calendário intenso do futebol europeu.
Impacto das semifinais da Champions
Clubes como Arsenal e Paris Saint-Germain têm brasileiros importantes no elenco.
Uma eliminação precoce evitaria desgaste de jogadores como Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhães e Marquinhos.
O paradoxo de Ancelotti
O cenário chama atenção porque envolve justamente o maior vencedor da Champions League. Ancelotti soma sete títulos na competição.
Mesmo assim, o treinador prioriza a condição física dos atletas. Ele entende que chegar forte à Copa do Mundo pode ser mais importante do que o sucesso europeu dos jogadores.
Foco total na Copa do Mundo
A decisão final da lista se aproxima. Ancelotti precisa equilibrar desempenho e condição física dos atletas.
Por isso, o “sonho” de uma final sem brasileiros reflete uma estratégia clara: preservar o elenco e aumentar as chances do Brasil brigar pelo título mundial.
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