Wilson Lima e David Almeida anunciam reforma de duas feiras itinerantes em Manaus

Manaus (AM) – As feiras de Manaus vão passar por uma grande modernização. O anúncio foi feito nesta terça-feira (24) pelo prefeito David Almeida e pelo governador Wilson Lima, ao assinarem a ordem de serviço para as obras de reforma nas feiras itinerantes Prefeito 1 e Prefeito 2. Para a revitalização, foram destinados cerca de R$ 24,8 milhões para a reforma de 32 feiras e mercados da capital, com o objetivo de torna-los referência no Brasil

A assinatura da ordem de serviço aconteceu na rua Coronel Salgado, bairro Aparecida, Zona sul de Manaus, durante a realização da Feira Itinerante Prefeito I.

“Essa parceria que o governador Wilson Lima faz com a Prefeitura de Manaus vai nos dar oportunidade de trocar todas as barracas das feiras. Nós vamos padronizar essas barracas, as coberturas. Não eram poucas as vezes em que eu ia à feira e um permissionário me pedia uma lona. Em um ano, vamos ter a mais moderna infraestrutura de feiras e mercados do Brasil”, afirmou Almeida.

Para as reformas serão investidos mais de R$ 3 milhões para a implantação de bancadas padronizadas em aço inoxidável; cobertura em tela desmontável, proporcionando abrigo e mais conforto aos permissionários; instalações elétricas e pintura.

Foto: Dhyeizo Lemos e Antonio Pereira / Semcom



O prefeito de Manaus ressaltou que, além das obras, a produção rural também contará com investimentos para que mais produtos sejam oferecidos nos espaços, competindo assim com as redes de supermercados.

“Estamos trabalhando para impulsionar a estrutura de produção rural também, e para que possam produzir e trazer os produtos às feiras, precisamos dar um atrativo aos compradores, porque geralmente os consumidores vão aos supermercados e hipermercados. Queremos dotar as nossas feiras e mercados de uma estrutura digna que possa competir com os grandes centros atacadistas. É essa a nossa intenção. Não pensamos pequeno. Nós queremos o melhor para a população da cidade de Manaus”, enfatizou o gestor.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, frisou que as feiras são espaços tradicionais na cultura do Estado e que devem ser preservadas, pois além de impulsionar a economia, elas são pontos de encontro e confraternização.

“A feira tem uma ligação muito forte com as famílias amazonenses, porque elas não são apenas um local de compra e venda, mas um lugar onde as famílias vêm no fim de tarde, nos fins de semana, para confraternizar. E a relação que se constrói aqui é de proximidade. Hoje, estamos dando esse pontapé tão importante e só confirma o compromisso que temos com a cidade de Manaus”, concluiu Wilson.

Os convênios para a reforma das feiras de Manaus foram firmados via Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). De acordo com o coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campêlo, já foram repassados os R$ 24,3 milhões referentes à parte que cabe ao Estado. O restante será contrapartida municipal.

Mudanças

David Almeida anunciou que as feiras terão seus nomes modificados. Presente nos bairros da capital há mais de 53 anos, a feira itinerante Prefeito 1 passará a se chamar “Prefeito José Fernandes”, enquanto que a Prefeito 2 será “Prefeito Frank Lima”, ambos falecidos no ano passado em decorrência da Covid-19.

História

A Feira Municipal Itinerante Prefeito II surgiu em 1958, possui 170 bancas, gera cerca de 500 empregos diretos e 15 mil indiretos. Após 64 anos de atividades, essa é a primeira vez que a feira recebe melhorias por parte do poder público.

Foto: Dhyeizo Lemos e Antonio Pereira / Semcom



A cada dia da semana, a feira se instala em um local diferente: terça-feira – rua Coronel Salgado; Aparecida; quarta-feira – rua Barcelos esquina com Ferreira Pena, Centro; quinta-feira – rua Apurinã, entre as ruas Tarumã e Japurá; sexta-feira – avenida Getúlio Vargas, por trás do Cemitério São João Batista; e sábado – rua J. Carlos Antony, Cachoeirinha.

Já a Feira Municipal Itinerante Prefeito II surgiu em 1970, possui 36 bancas, gera cerca de 110 empregos diretos e 3 mil indiretos. A feira funciona duas vezes por semana: quarta-feira – Conjunto Eldorado; e quinta-feira – Centro Comercial Campos Elíseos. Essa é a primeira revitalização que a estrutura recebe do poder público em 52 anos de atividade.

Pacote de investimentos

A reforma de 39 feiras e mercados na capital faz parte do Protocolo de Intenções firmado entre o governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida, em outubro de 2021, durante as comemorações do aniversário de Manaus.

O protocolo contempla R$ 580 milhões em investimentos do Governo do Estado em 11 projetos, que incluem a garantia do passe livre estudantil para alunos das redes públicas estadual e municipal, o asfaltamento de 10 mil ruas, obras para contenção de erosões e a aquisição de 12 ônibus elétricos na capital, entre outros.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

David Almeida e Wilson Lima firmam convênio de R$ 36,4 milhões para ônibus elétricos

Novas obras do ‘Asfalta Manaus’ são vistoriadas por Wilson Lima e David Almeida

Prefeito David Almeida entrega novos veículos para rede de ensino de Manaus