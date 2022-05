Escolas do Amazonas têm 840 projetos aprovados no Programa Ciência na Escola

Manaus (AM) – A Secretaria de Estado de Educação e Desporto teve 840 projetos aprovados para o Programa Ciência na Escola (PCE), do Governo do Amazonas, executado pela Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapeam). A lista com os selecionados foi publicada nesta sexta-feira (27).

Puderam concorrer escolas estaduais do interior e da capital, além de escolas municipais de Manaus.

O programa visa apoiar a participação de professores e estudantes do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª à 3ª série do Ensino Médio, além de contribuir para o processo de formação continuada dos professores, despertar a vocação científica e incentivar talentos entre os estudantes do ensino público.

Dentre os projetos aprovados, estão o “Avental Pedagógico: uma forma divertida de conhecer o corpo humano”, da Escola Estadual Maria Ivone de Araújo Leite, em Itacoatiara; e “As cores da terra: resgatando a cultura do povo Kokama no Alto Solimões”, da Escola Estadual Indígena Professor Gildo Sampaio Megatanücü, de Benjamin Constant.

A secretária estadual de Educação e Desporto, Kuka Chaves, reforça que as pesquisas são primordiais para a construção do pensamento crítico. “O PCE é um programa que desperta a curiosidade dos alunos e motiva a pesquisa na sala de aula, trazendo inquietações e buscando soluções, o que é fundamental para a formação dos estudantes”, frisa.

Programa Ciência na Escola

O PCE é uma iniciativa da Fapeam direcionada à participação de professores e estudantes de escolas públicas do Amazonas, estaduais e municipais, em projetos de pesquisa científica e de inovação tecnológica a serem desenvolvidos nas escolas.