Casal esquece câmera ligada e transmite sexo ao vivo para igreja

Um casal esqueceu a câmera ligada e acabou transmitindo, acidentalmente, cenas de sexo para membros de uma igreja. Eles teriam esquecido de desligar a câmera após participar de um bat mitzvah (cerimônia judaica) online.

A cena de sexo ao vivo foi transmitida por 45 minutos por meio do aplicativo Zoom. Pouco antes do momento constrangedor, o casal havia participado de um culto virtual na igreja Temple Beth El, localizada em uma cidade americana.

Após o fim da celebração, eles decidiram trocar “carícias” na cama, no entanto, esqueceram de desativar a câmera do computador. O caso foi revelado pelo jornal The Sun, e aconteceu em Minneapolis, nos Estados Unidos, no dia 14 deste mês.

Casal foi avisado da cena de sexo exposta, mas não adiantou Na ocasião, alguns membros da igreja tentaram avisá-los sobre o que estava acontecendo, o que não deu certo. Em entrevista ao New York Post, o diretor administrativo na igreja Matt Walzer preferiu não comentar o caso. “Estou ciente do incidente e não comentarei os detalhes”.

