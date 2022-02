AM retorna à fase laranja após redução em hospitalizações por Covid-19

Conforme o Boletim, os adultos de 20 a 39 anos representam 46% dos casos confirmados de Covid-19 no AM em 2022, seguido dos adultos de 40 a 59 anos (34%).

Manaus (AM) – O Amazonas retorna à fase laranja (risco moderado) de transmissão do novo coronavírus após redução de 52% na média diária de casos confirmados de Covid-19 e de 50% hospitalizações pela doença. Os novos números incluem leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

As reduções foram identificadas na análise epidemiológica do período entre 26 de janeiro até terça-feira (08/02).

Reduções consolidadas

Na média diária de casos confirmados de Covid-19, houve redução de 43% na capital, Manaus, e de 72% no interior do estado. Já em relação às internações, foram identificadas reduções de 51% na ocupação de leitos hospitalares na capital, e de 46% no interior.

“Com a reorganização da rede de assistência durante o período sazonal, foi possível ampliar a estrutura para atender todos os pacientes. Com essa redução, iremos dar continuidade às ações estratégicas de enfrentamento à pandemia e ampliação da cobertura vacinal, que é nossa melhor arma no combate ao coronavírus”, afirmou Anoar Samad, secretário de Estado de Saúde.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destaca que, mesmo com a mudança no cenário, é preciso manter os cuidados de prevenção.

“Estamos na fase moderada, também conhecida como laranja, que ainda exige a manutenção das medidas não farmacológicas. Aliadas à vacinação contra Covid-19, essas são nossas ferramentas para frear a disseminação do novo coronavírus e podermos avançar para a fase de transmissão com risco ainda mais baixo”, diz Tatyana.

No período de 14 dias analisado, a média móvel diária de óbitos no estado está em 9. Conforme o boletim epidemiológico, 81% dos 186 pacientes que foram a óbito por Covid-19 em 2022, até 8 de fevereiro, apresentavam pelo menos um fator de risco.

Segundo a diretora-presidente da FVS-RCP, esses pacientes são pessoas com comorbidades que apresentaram hipertensão, diabetes mellitus e doenças imunossupressoras.

“Outro dado importante de destacar é que os pacientes sem vacinação apresentaram risco de internação quatro vezes maior. Por isso, sempre lembramos da importância de manter o esquema vacinal atualizado”, destaca.

Perfil

Conforme o Boletim Epidemiológico da Covid-19 nº 35, os adultos de 20 a 39 anos representam 46% dos casos confirmados de Covid-19 no Amazonas em 2022, seguido dos adultos de 40 a 59 anos (34%).

Das 1.492 hospitalizações por Covid-19 em 2022, 52% eram idosos com mais de 60 anos, sendo a faixa etária de 60 a 79 anos a mais atingida, com 31% das hospitalizações. Os menores de 20 anos correspondem a 10% das internações.

