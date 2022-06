Produtores e extrativistas de comunidade indígena aprendem boas práticas de cultivo do açaí

Benjamin Constant (AM) – Mais de 100 produtores rurais e extrativistas da comunidade indígena São João de Veneza, em Benjamin Constant (a 1.121 quilômetros de Manaus), tiveram um dia de campo e puderam colocar em prática a aula teórica do Projeto Fruticultura com açaí, oferecido na última semana no município pelo Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento do Amazonas (Ciama), em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) e com certificação do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

O saber tradicional pôde ser aprimorado com técnicas modernas para o cultivo, conforme destacou a produtora Iraci da Silva Lima, que já possui algumas palmeiras em sua propriedade.

“Já sou produtora de açaí, mas minhas árvores não deram tantos frutos, com as técnicas que aprendi no curso, vou poder aumentar a minha produção, plantar novas mudas, agora de forma correta, antes eu não fazia como aprendi aqui”, disse.

O agrônomo e gerente local do Idam, Denis Lima, destacou o apoio da Ciama às ações de beneficiamento da cadeia do açaí.

“O Idam já desenvolve o Projeto Prioritário do açaí na região desde 2019. Inclusive já distribuímos 7 mil mudas prontas para o plantio. Este curso veio somar com nossas atividades e as técnicas irão potencializar o cultivo na região. Nós ainda temos um total de 17 mil mudas que já estão sendo distribuídas”, completou.

Além da teoria, Denis também ministrou a parte prática do curso, abordando a conservação do solo e da água, o preparo das sementes (semeio), como montar a sementeira e também as etapas de repicagem para a montagem da muda.

O engenheiro agrônomo do Idam, Jaguanhara Lopes, dividiu a turma em grupos pequenos e demonstrou a cada um como deve ser o espaçamento correto que permite uma maior produção em escala para cultivos comerciais.

Na prática, os participantes puderam abrir covas aplicando técnicas corretas (dimensão 0,4m x 0,4m x 0,3m) e realizar calagem para corrigir acidez do solo e adubação (superfosfato simples + FTE BR12 + adubação orgânica).

Os participantes, ao final, realizaram a plantação de algumas mudas.

“Fizemos apenas uma simulação deste plantio, tendo em vista que o processo só deve ser realizado 30 dias depois da aplicação da calagem e adubação da cova”, observou o agrônomo, apontando a necessidade de um mês de intervalo para o plantio das mudas, destacando que todas estas técnicas contribuem para o êxito do plantio, que também envolve a questão da irrigação, primordial para o cultivo do fruto.

Certificação

Divulgação/Ciama Divulgação/Ciama

Na formação, o Cetam certificou 112 produtores rurais e extrativistas de açaí. Também na última semana, o Projeto Fruticultura prosseguiu com a oferta do curso de Beneficiamento do Açaí, tendo como público-alvo 50 batedores do fruto.

As aulas ocorreram na sede do Cetam, em Benjamin Constant, com exposições teóricas e também práticas.

*Com informações da Agência Amazonas

Leia mais:

Governo do Amazonas, por meio do Idam, investe em capacitação no cultivo de açaí em Humaitá

Idam incentiva manejo do açaí nativo e castanha-do-Brasil em Manicoré (AM)

Após consumo de açaí artesanal, 14 registram doença de Chagas em Amaturá, no AM