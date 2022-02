Termina quarta (16) o prazo para o pagamento da inscrição do Censo 2022

Manaus (AM) – Esta quarta-feira (16) é o último dia para o pagamento das inscrições dos processos seletivos, que irão selecionar mais de 3 mil pessoas para trabalhar no Censo Demográfico, no Amazonas. Portanto, para quem ainda não realizou o pagamento, esta é a última chance de garantir sua participação.

Vale lembrar que pessoas de baixa renda inscritas no CadÚnico e doadores de medula óssea puderam solicitar isenção da taxa até o último dia 21 de janeiro e, se tiveram seu pedido aceito, já estão com a inscrição confirmada.

No entanto, se o pedido foi indeferido, o candidato precisará emitir a Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), e pagar a inscrição para que ela seja confirmada.

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a empresa responsável pela seleção.

As provas objetivas serão aplicadas presencialmente no dia 10 de abril de 2022, para recenseador, no turno da manhã, e para agente censitário, no turno da tarde.

Sobre o pagamento da taxa de inscrição

A Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança) poderá ser paga em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e demais correspondentes bancários, obedecidos os critérios estabelecidos nesses locais, sendo de inteira responsabilidade do candidato a impressão e guarda do comprovante de inscrição.

É importante destacar que a inscrição feita pela internet somente terá validade após a confirmação do pagamento pela rede bancária.

O pagamento do valor da taxa de inscrição poderá ser efetuado até o dia 16 de fevereiro. Os pagamentos efetuados após esse prazo não serão aceitos e o requerimento de inscrição será cancelado.

Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir, caso necessário, a GRU, no máximo até as 16h (horário de Brasília) do dia 16 de fevereiro, quando este recurso será retirado do site da FGV, para pagamento neste mesmo dia, impreterivelmente, observado o horário de funcionamento da instituição bancária e dos serviços disponibilizados.

Censo 2022 vai visitar todos os municípios brasileiros

Entre agosto e outubro deste ano, cerca de 214 milhões de habitantes, em mais de 70 milhões de domicílios, serão visitados pelos recenseadores nos 5.570 municípios do país.

No Amazonas, mais de 4 milhões de habitantes e 1,1 milhão de domicílios serão visitados.

A pesquisa revelará entre outras informações, as características dos domicílios, identificação étnico-racial, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência, migração interna ou internacional, educação, trabalho e rendimento, deslocamento para estudo, deslocamento para trabalho, mortalidade e autismo.

Realizado a cada dez anos, o Censo Demográfico é a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país.

*IBGE Amazonas

