Jade Picon se joga na noite carioca: encontro com Grazi, jantar com ex e rumores de novo affair

Quem disse que o Rio não tem furacão? Da sua passagem pelo “BBB 22” à recente mudança para a Cidade Maravilhosa, Jade Picon tem dado o que falar. Não à toa usou o fenômeno atmosférico como símbolo de sua jornada dentro e fora do programa.

A jovem de 20 anos, nascida em São Paulo, tem virado notícia por onde passa, principalmente depois de conquistar um papel importante em “Travessia”, próxima novela das nove.

Por causa de sua estreia como atriz, Jade tem visitado quase que diariamente os Estúdios Globo, próximo ao hotel em que está hospedada na Barra.

No início da semana, ela encontrou pela primeira vez Grazi Massafera, que viverá sua mãe na trama. Da ex-BBB que também virou atriz, ela ouviu conselhos e um desejo de boa sorte.

Do atores do elenco, a influenciadora já ficou amiga da atriz Duda Santos, com quem, na última quarta-feira, curtiu uma praia no fim do expediente, como uma típica carioca.

Os preparativos da novela, porém, não a impedem de badalar por aí. Na terça, reencontrou seus amigos de confinamento no aniversário do rapper Filipe Ret numa casa noturna.

Numa foto postada por Paulo André, Jade posava vestindo um macacão cheio de brilhos ao lado de Pedro Scooby, Douglas Siva, além do velocista, de quem parece mesmo ter ficado só amiga.

Na noite seguinte, o jantar com o ex-namorado, João Guilherme, num restaurante japonês no shopping Rio Design Barra, não passou despercebido pelos olheiros de plantão.

Um paparazzo chegou ao local quando eles já tinham ido embora, mas um cliente acabou fazendo um registro, que logo foi parar na internet.

Rumores apontam André Lamoglia como affair da ex-BBB – Divulgação

Mesmo agora “casada com o trabalho”, como ela mesma diz, Jade Picon não deixa de curtir a vida de solteira. Rumores apontam André Lamoglia como seu novo affair.

O ator de 24 anos vive na Europa, onde grava a série “Elite”, mas está passando uma temporada no Rio e hospedado no mesmo hotel da nova garota carioca suingue sangue bom.

