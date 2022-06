Maitê Proença é criticada após dizer que queria que a namorada fosse homem

A atriz Maitê Proença foi criticada na web após afirmar, em entrevista à revista JP, que preferia que a namorada fosse homem.

Em um relacionamento sério com a cantora Adriana Calcanhotto há quase um ano, a ex-global afirmou que, geralmente, prefere se envolver com pessoas do sexo oposto.

“Eu queria que ela fosse homem. Para essa atividade sempre gostei mais de homem. Mas ela é mulher, gosto dela e aceito isso”, disse.

Depois, ao imaginar que a frase não soaria bem, ela emendou:

“Sei que as feministas e os LGBTs não vão gostar do que acabei de dizer, mas, honestamente, é assim, entendeu? Posso experimentar algo diferente para estar com ela”, continuou.

Para muitos internautas, a fala de Maitê soa como lesbofobia.

“Sinto muito pela Adriana estar sendo exposta a isso”, escreveu uma. “O que mais me choca nesse rolê da Maitê com a Adriana é a Adriana podia ter a mulher que ela quisesse e tá nessa situ horrenda”, escreveu outra.

“Isso é muita falta de consideração com a pessoa que tá do seu lado”, emendou mais uma usuária do Twitter.

*Com informações do Metrópoles

Edição Web: Bruna Oliveira

