Após hostilidade de presas, Monique Medeiros ficará em cela especial

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel e acusada de envolvimento na morte dele, deverá ser transferida para uma cela especial e individual.

Segundo o G1, a decisão ocorreu após a detenta ser hostilizada por outras presas no sistema prisional, inclusive pela delegada Adriana Belém.

A decisão do desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, já foi encaminhada para a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). Segundo o pedido, Monique deverá ser encaminhada para uma “área de maior segurança de prisão especial” no ISE (Instituto Penal Santo Expedito).

Ainda de acordo com o portal, a defesa de Monique já havia solicitado a transferência para o Presídio do Corpo de Bombeiros, no Humaitá, mas foi negado.

No momento, a Seap está adaptando uma sala para receber a mãe de Henry, já que no lugar não existem celas individuais.

No começo do mês de julho, ela já havia sido transferida de cela, dentro do presídio Bangu 8, após uma discussão com a delegada Adriana Belém. Na ocasião, a delegada não aceitou a chegada de Monique e solicitou a transferência alegando que é necessário garantir o isolamento contra outros presos por motivos de segurança.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Fiocruz aponta que moradores de Brumadinho convivem com alta exposição a metais

MPAM ajuíza Ação Civil para garantir ressarcimento no valor de R$ 185 mil, em Itamarati

Chuvas já afetaram mais de 64,8 mil pessoas no Rio Grande do Norte