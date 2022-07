Zagueiro Renan, do Bragantino é preso pela polícia após acidente com morte

O zagueiro Renan, do Red Bull Bragantino, foi preso pela Polícia Civil após se envolver em um acidente de trânsito com morte na manhã desta sexta-feira (22), em Bragança Paulista. O atleta está na cadeia de Piracaia e vai passar por audiência de custódia no sábado, 23.

Segundo o repórter Lucas Rangel, da TV Vanguarda, o jogador vai ser autuado em flagrante por homicídio culposo, com o agravante de ter ingerido bebida alcoólica e não ter permissão para dirigir, o que torna o crime sem fiança.

O envolvimento do defensor de 20 anos no acidente foi confirmado pela Polícia Civil da cidade ao UOL Esporte. Renan dirigia um Honda Civic quando invadiu a contramão e atingiu frontalmente uma motocicleta Honda CG 160. O acidente resultou na morte do motociclista, que não teve seu nome revelado. De acordo com as autoridades, o zagueiro saiu ileso e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

O Red Bull Bragantino confirmou à reportagem que o zagueiro se acidentou, e se posicionou com uma nota igual a do Alviverde. A assessoria do jogador não atendeu as tentativas de contato.

Dono dos direitos econômicos do jogador, o Palmeiras emitiu uma nota oficial afirmando estar em contato com o Red Bull Bragantino.

“A Sociedade Esportiva Palmeiras recebeu na manhã desta sexta-feira a informação sobre o acidente de carro envolvendo o atleta Renan. O clube está em contato com o Red Bull Bragantino a fim de acompanhar o caso de perto e prestar toda a assistência necessária aos familiares da vítima, com os quais se solidariza neste momento de grande tristeza”. , declarou em nota.

Renan foi contratado por empréstimo pelo Red Bull Bragantino em abril deste ano. O jogador estava no Palmeiras desde o sub-13 e subiu ao profissional em 2020. O zagueiro foi preterido pelo técnico Abel Ferreira na lista de inscritos do Palmeiras no Mundial de Clubes de 2021, quando a equipe foi derrotada na final para o Chelsea.

O contrato de empréstimo do zagueiro com o Red Bull Bragantino termina no fim da temporada. Ele tem vínculo com o Palmeiras até dezembro de 2025.

*Com informações do Uol

