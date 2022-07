Policial morto em operação no Complexo do Alemão é enterrado no RJ

Foi enterrado na manhã deste sábado (23), no Rio de Janeiro, o corpo do policial militar Bruno de Paula Costa, de 38 anos. Ele é uma das pessoas que morreram na operação policial deflagrada no Complexo do Alemão.

O sepultamento ocorreu no Cemitério Jardim da Saúde, em Sulacap, zona oeste do Rio. Familiares, amigos e dezenas de policiais, colegas de trabalho, estiveram presentes.

Bruno deixou dois filhos, um de 8 e outro de 10 anos, ambos autistas. Eles ainda não sabem da morte do pai. Nessa sexta-feira (22), ao comparecer ao Instituto Médico Legal (IML) para reconhecer o corpo do marido, a esposa Lídia Costa disse que a ficha ainda não havia caído.

O policial foi atingido por um tiro no pescoço, durante um ataque à base da UPP Nova Brasília. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas não resistiu.

Bruno ingressou na PM em 2014. Ele cresceu em Bangu e foi paraquedista do exército por sete anos. No enterro, os policiais o homenagearam com uma salva de tiros.

