Manaus chega a 100 mil famílias beneficiadas com Tarifa Social de água

David destacou o sucesso do projeto que alcançou o topo do ranking da tarifa social no país

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, nesta segunda-feira (25), a entrega simbólica de uma placa comemorativa para a 100ª mil família beneficiada pelo Tarifa Manauara, programa que concede desconto de 50% no pagamento das faturas de água e esgoto.

Durante a solenidade, o prefeito destacou o sucesso do projeto que alcançou o topo do ranking da tarifa social no país, beneficiando, aproximadamente, 500 mil pessoas na capital do Amazonas.

“Estamos comemorando o cadastro de 100 mil famílias na Tarifa Social, aproximadamente 500 mil pessoas, em Manaus, são contempladas com esse benefício. É uma parceria da Prefeitura de Manaus com a Águas de Manaus. Temos que comemorar um dos maiores índices de tarifa social do Brasil alcançado pela prefeitura. Esse foi um desafio que lancei para a empresa no começo da minha gestão e chegamos a essa marca de 100 mil famílias alcançadas na cidade de Manaus, praticamente 1/4 da cidade contemplada com a Tarifa Social. É uma expansão que a empresa está fazendo na sua rede e as pessoas passam a ter água em casa e condições de fazer os pagamentos”, enfatizou Almeida.

A marca histórica da Tarifa Manauara foi fruto de uma iniciativa que culminou na formação de um comitê envolvendo a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) e a Unidade Gestora de Projetos Municipais de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (UGPM-Água) que promoveu ações, como mutirões de cadastros.

Show de bola

Na ocasião, o prefeito David Almeida entregou a placa comemorativa à dona de casa Ana Caroline, 29, que há seis anos mora na comunidade Coliseu 2, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste, com seus dois filhos. Ela ressaltou que a chegada do serviço irá garantir uma melhor qualidade de vida para sua família.

“Para mim, foi show de bola, foi maravilhoso receber essa notícia que vou ter água em casa. Acabou esse perrengue de ter que ir e voltar lá de baixo para tomar banho na cacimba. Agora, vou ter água dentro de casa, na torneira do meu banheiro. Só tenho a agradecer a todos os envolvidos. É uma nova realidade”, afirmou Ana.

A titular da Semasc, Jane Mara Moraes, citou que o objetivo da gestão municipal é continuar aumentando o número de famílias beneficiadas pelo programa. Ela explicou que o cadastro pode ser realizado nos mutirões organizados pela prefeitura ou em qualquer um dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) espalhados pela cidade.

“Essa marca é um reconhecimento de que precisamos continuar trabalhando por essa população mais vulnerável. Esse é só o começo. Todas as famílias que foram inseridas no Cadastro Único, que atualizaram os dados e apresentaram critérios para serem inseridas na redução da tarifa, serão beneficiadas sim. Nós completamos, no último sábado, o 11º mutirão. Então, com certeza esse número irá aumentar. Além disso, todos os dias os interessados podem procurar os nossos Cras para realizar o cadastro no sistema”, salientou a secretária.

Tarifa Manauara

A Tarifa Manauara é um benefício que representa desconto de 50% na fatura de água e esgoto. O programa é voltado às famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social em todas as zonas da cidade, inclusive as que estão começando a receber água recentemente, por meio da ampliação da rede de distribuição.

“Levar dignidade para essas pessoas é motivo de muito orgulho para a Águas de Manaus. Queremos deixar este legado social na cidade. Para isto, fizemos estudos técnicos e sociais e nos empenhamos para garantir que cada dia mais famílias sejam beneficiadas com água potável em suas torneiras e com desconto de 50% no valor da fatura”, destacou o diretor-presidente da concessionária, Thiago Terada.

Leia mais:

Moradores de residencial recebem cursos de formação profissional em Manaus

Mutirão para atualização do Cadastro Único é realizado em Manaus

Consumidores sem ligação com a Águas de Manaus são cobrados indevidamente