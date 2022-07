Amazonas confirma primeiro caso de varíola dos macacos

Manaus (AM) – O primeiro caso de varíola dos macacos no Amazonas foi confirmado, nesta quarta-feira (27), pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES). O paciente é um homem que mora em Manaus e esteve em Portugal.

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) recebeu a notificação do caso suspeito no dia 21 de julho.

A amostra do paciente foi submetida a exames realizados pelo Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia), que recebeu o material encaminhado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM).

Por protocolo nacional, uma segunda amostra foi encaminhada ao Lacen da Fundação Ezequiel Dias (Lacen/Funed), em Minas Gerais, e a FVS-RCP aguarda resultado do exame desta segunda amostra.

Trata-se de um homem, residente em Manaus que, no dia 7 de julho, apresentou sintomas como febre, aumento dos linfonodos do pescoço, dor de cabeça, sensação de fraqueza e falta de energia, dor muscular e, posteriormente, erupção cutânea sugestivas de monkeypox.

O paciente estava em Portugal e procurou atendimento no serviço de saúde local, recebendo medicação de acordo com as queixas. Por não ter apresentado melhora, o homem, ao chegar a Manaus, compareceu à Fundação de Medicina Tropical – Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), onde, após avaliação de equipe médica, foi notificado como suspeita de monkeypox.

O paciente encontra-se estável, se recuperando em domicílio e em isolamento. A investigação domiciliar acerca do caso segue, pelo CIEVS Manaus, da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus.

Leia mais:

Surto de varíola dos macacos pode ser interrompido, diz OMS

Brasil negocia compra de vacina contra varíola dos macacos

Varíola dos macacos: OMS declara emergência internacional de saúde