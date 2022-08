Manaus amanhece com grande nuvem de fumaça neste sábado (20)

Manaus (AM) – Manaus amanheceu com uma nuvem de fumaça neste sábado (20). Mesmo com o registro de pancadas de chuva na madrugada, a massa de ar foi vista em diversas zonas da capital amazonense. O fenômeno aconteceu por conta de queimadas, de acordo com a a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema).

Segundo a pasta, uma massa de ar polar influenciou a circulação de ventos no Amazonas, fazendo com que a fumaça de queimadas da região Sul e Sudeste do estado, bem como do Oeste do Pará, fossem transportadas para a Região Metropolitana de Manaus.

Em nota, a Sema também destacou que o Amazonas apresenta redução de 42% no número de focos de calor registrados de 1 a 17 de agosto, em relação ao mesmo período de 2021. A queda também é verificada no acumulado 1 de janeiro a 17 de agosto, com diminuição de 26%, em relação ao ano passado.

Inpe alerta

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), nos primeiros 15 dias de agosto, os focos de queimadas já superaram todos os outros meses de 2022. Entre janeiro e a primeira quinzena de agosto foram registrados 3,8 mil focos de queimadas; somente nos primeiros 15 dias de agosto, foram registrados 2.004 focos. Entre janeiro e julho, foram 1.796 focos registrados.

