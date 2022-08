24° Festival de Cirandas de Manacapuru inicia na sexta-feira (26), no AM

O festival é considerado o segundo maior do Amazonas no âmbito folclórico

Manacapuru (AM)- De sexta-feira (26) a domingo (28) acontece o 24° Festival de Cirandas de Manacapuru, evento promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e que nesta edição retorna ao formato presencial, no Arena Parque do Ingá, no município de Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus). A expectativa de público é de 40 mil pessoas nas três noites de evento.

O festival é considerado o segundo maior do Amazonas no âmbito folclórico. São mais de 30 órgãos estaduais e municipais envolvidos na operacionalização do evento, que gerou também 2.840 postos de trabalho incluindo, costureiras, marceneiros, aderecistas, montadores, eletricistas entre outros. A recuperação da Rodovia AM-010 é outro fator que facilitará o acesso dos visitantes ao município.

Dentre as medidas adotadas para garantir a segurança dos visitantes, não está permitida a entrada de menores 7 anos de idade na Arena Parque do Ingá. As normas seguem o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com autorização do Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Manacapuru, formalizada na Portaria n° 003, que vigora até o encerramento dos festejos.

As crianças e adolescentes de até 14 anos incompletos podem permanecer no Parque Arena do Ingá até a meia-noite, acompanhados pelo responsável legal. Após este horário, somente aqueles que tiverem entre 14 e 18 anos, com o responsável, poderão ficar no evento. A fiscalização contará com representantes do Juizado da Infância e Juventude, Ministério Público, Conselho Tutelar, Polícia Militar e Civil.

Ainda como parte das medidas de segurança, garantidas judicialmente, está proibida a entrada e a comercialização de produtos que contenham objetos perfuro cortantes, garrafas de vidro ou qualquer outro que possa colocar em risco a segurança dos visitantes.

Cada noite do festival é dedicada a uma agremiação, que tem 2h30 para defender o tema na Arena Parque do Ingá. Após as apresentações das cirandas, a programação conta ainda com shows de bandas locais e de Manaus, no palco montado na praça de alimentação do município.

Ordem de apresentações (das 21h30 à meia-noite) – Parque Arena do Ingá

• Sexta-feira (26) – Ciranda Guerreiros Mura – “Fé, Ciência e Arte: A Tríade do Vital Equilíbrio”

• Sábado (27) – Ciranda Tradicional – “O Dourado”

• Domingo (28) – Ciranda Flor Matizada – “Bendito Ser”

Palco alternativo (da meia-noite às 3h) – Praça de Alimentação

• Sexta-feira (26) – Dally Solteirões e Uendel Pinheiro

• Sábado (27) – Drika Moreno e Banda Rabo de Vaca

• Domingo (28) – Delírios do Samba e Guto Lima

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Festival de Cirandas de Manacapuru retorna após 2 anos

Coreógrafo do AM ministra oficina de danças no Panamá

Agremiações de ciranda de Manacapuru estão na expectativa para apresentações