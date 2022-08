Golpista vende ingressos falsos para o Rock in Rio e debocha de vítima

A estudante de publicidade Lohanna Calisto da Conceição queria ver o show de Justin Bieber, no dia 4, mas foi enganada

Os ingressos para o Rock in Rio já estão esgotados, mas quem ainda deseja um lugar no festival, que começa no próximo dia 2, é alvo de golpistas que vendem bilhetes falsos. Um dos criminosos chegou a debochar da vítima.

“Você acha mesmo que essa identidade é minha? Nada meu é original. Perda de tempo você estar divulgando” , afirmou o golpista, em conversa por aplicativo, para a estudante Emanuelle Nunes, que tentou comprar ingresso para o show do Coldplay, em 10 de setembro.

“Eu tentei comprar de todas as formas pelo site oficial e esgotava. A única saída que eu tive foi tentar comprar de terceiros, e aí esse rapaz comentou que tinha ingresso meia”, disse ela à TV Globo. A jovem transferiu R$ 165 para o criminoso.

A estudante de publicidade Lohanna Calisto da Conceição queria ver o show de Justin Bieber, no dia 4, mas foi enganada: “Eu fiz a chamada de vídeo com ele, ele me mostrou o documento falso e o rosto dele. Aí eu pensei: eu não vou acreditar que a pessoa vai mostrar o rosto e não ser ela? Fui e acreditei nele. Mandou um link eu peguei e paguei. Ele foi lá e sumiu”.

A organização do festival ressalta que o Rock in Rio não terá ingressos físicos. O bilhete será digital e deve ser apresentado na entrada. O leitor da catraca vai reconhecer e liberar o acesso. Quem não comprou o ingresso tem até a véspera para ter o ticket no celular. O processo é pessoal e intransferível.

“Não compre ingresso de quem você não conhece. A única forma segura de receber o ingresso é transferido por um amigo, sempre através da plataforma da ingresso.com. Não é possível entrar com print, não é possível usar CPF, não é possível entrar com e-mail” , explicou à TV Globo Juliana Ribeiro, diretora de ticketing do festival.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Justiça concede liberdade a cônsul alemão suspeito de matar marido

Funcionários são torturados por patrão em loja de Salvador

Doleiro acaba preso por aplicar golpes em idosos que somam R$ 500 mil