Aproximadamente 10 mil RGs estão à espera de seus donos em Manaus

Manaus (AM) – Solicitados de 2019 até agosto deste ano, 9.962 Registros Gerais (RGs) estão à espera dos donos nas dez unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) em Manaus. A informação é da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). Deste total, 7.462, cerca de 75%, são documentos de pessoas que realizaram o processo de emissão da identidade a partir de janeiro de 2021.

A Secretaria Executiva de Cidadania da Sejusc (Secid), responsável pelos PACs, ressalta que as pessoas devem buscar os RGs na unidade onde fizeram o atendimento, das 8h às 14h, apresentando um comprovante de identificação, como Certidão de Nascimento, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Caso seja menor de 18 anos, é necessário levar o documento do responsável.

Para o titular da Sejusc, Emerson Lima, esse é um número preocupante, pois são quase 10 mil documentos que ainda não foram retirados. Por isso, a pasta tem trabalhado para concluir essa entrega e também seguir com a ampliação do serviço na capital e no interior do Amazonas.

“Desde 2019, aproximadamente 10 mil pessoas ainda não foram buscar seus RGs. A pandemia da Covid-19 gerou uma demanda reprimida de emissão, mas estamos trabalhando diariamente para o documento chegar até os donos. Então, é fundamental que todo o processo seja concluído, desde o agendamento por meio do aplicativo até a retirada do RG”, disse o gestor.

Ainda de acordo com o secretário, hoje são oferecidas, por mês, 17 mil vagas pelo aplicativo PAC Digital. Deste número, 25% das pessoas que agendam o serviço não comparecem à unidade do PAC para realizar o processo de emissão do RG.

Desde o início do ano, a secretaria já passou por mais de 38 municípios, levando aos moradores toda a estrutura de um PAC, além de diversos bairros de Manaus. Somando estes mutirões e as emissões de RGs nos PACs, tanto na capital quanto no interior, em sete meses já foram entregues à população 119.010 identidades; uma média de 17 mil por mês.

Atualmente, a Sejusc, por meio da Secretaria Executiva de Cidadania, coordena 15 PACs, sendo nove na capital e seis no interior: Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Presidente Figueiredo e Tefé.

*Com informações da assessoria

