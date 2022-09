Espaços da SEC recebem programação neste sábado e domingo em Manaus

Manaus (AM)- No final de semana, sete espaços culturais administrados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa vão receber atividades do Circuito +Cultura. Todos os eventos têm entrada gratuita.

Iniciando no sábado (3), pelo Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), das 9h às 10h, acontece o espetáculo de hip hop, “Banzeir Arte das Manas”. O Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola recebe a peça teatral “Rio das Cobras”, a partir das 10h, com classificação indicativa de 14 anos. Na Praça Heliodoro Balbi (Praça da Polícia), no coreto, das 10h ao meio-dia, o cantor Jorge Dias se apresenta com um repertório de ritmos diversos.

Ainda no sábado, no Cineteatro Guarany, a partir das 18h30, será exibida a série “Biptop – Mangarataia e Rock”, com classificação indicativa de 16 anos. O Largo de São Sebastião recebe a Trupe de Animação da Tapa Produções com atividades circenses e o show musical “Elas Cantam Samba”, entre 18h e 20h.

Também nesse horário, uma programação intensa movimenta o Parque Rio Negro com o Mágico Odney; Especial Michael Jackson por Miguel Walker; apresentações dos palhaços Ile Pimenta, Teco-Teco, Spaguete e, muita música com a Banda Blacksheep.

Mais tarde, entre 20h e 21h, o Teatro Gebes Medeiros recebe o espetáculo de teatro “A Mulher que Desaprendeu a Dançar”, com classificação indicativa de 14 anos.

No domingo (4), das 17h às 19h, o Largo de São Sebastião leva ao público a Trupe de Animação Dimeninomanaus com atividades circenses, além do show de Nelson Vity e Banda. O Parque Rio Negro repete a mesma programação de sábado, também das 18h às 20h, sendo que o show musical é com a banda Samba na Veia. Ainda no domingo, no Teatro Gebes Medeiros, a partir das 9h, quem sobe ao palco é o cantor Milton da Banda Cabocrioulo.

HORÁRIOS:

• Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), das 9h às 10h

• Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignolia, das 10h às 11h

• Praça Heliodoro Balbi (Praça da Polícia), das 10h ao meio-dia

• Cineteatro Guarany, às 18h30

• Largo de São Sebastião, das 18h às 20h / das 17h às 19h

• Parque Rio Negro, das 18h às 20h

• Teatro Gebes Medeiros, das 20h às 21h / das 19h às 20h

LOCAL:

• Centro Cultural dos Povos da Amazônia, Distrito Industrial I, avenida Silves, Crespo

• Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Tupinambá, Cidade Nova

• Praça Heliodoro Balbi (Praça da Polícia), avenida Sete de Setembro, Centro

• Cineteatro Guarany, avenida Sete de Setembro, Centro

• Largo de São Sebastião, rua 10 de Julho, Centro

• Parque Rio Negro, rua Beira Mar, São Raimundo

• Teatro Gebes Medeiros, avenida Eduardo Ribeiro, Centro

