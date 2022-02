Sem poder andar, três irmãos de Parintins recebem cadeiras de rodas

Parintins (AM) – Três irmãos da cidade de Parintins, a 369 quilômetros de Manaus, a partir de uma doença congênita, perderam a mobilidade ainda na infância, passando a depender integralmente de cadeira de rodas. Para contribuir com a qualidade de vida da família, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), entregou, na segunda-feira (21), cadeiras de rodas para os irmãos, portadores de deficiência.

Deficiência

Os irmãos – um homem de 24 anos e duas mulheres, de 20 e 17 anos – apresentaram, ainda no primeiro ano de vida, dificuldade na visão, e a partir dos 7 anos tiveram problemas de locomoção, passando a depender da cadeira de rodas integralmente.

Os jovens ainda utilizam as mesmas cadeiras de quando eram crianças, e encontram dificuldade para se deslocarem até a escola.

A entrega das cadeiras de rodas foi realizada pelo secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, ao secretário municipal de Saúde de Parintins, Clerton Rodrigues, após a solicitação da professora Francisca Keila Amoedo, que se sensibilizou com a história dos irmãos.

“Professora Keila, você pediu cadeiras de rodas para os três irmãos que têm a mesma deficiência. Conversei com o governador Wilson Lima, e ele imediatamente se sensibilizou e autorizou, e estão aqui as três cadeiras de rodas. Estou entregando em mãos tanto para o secretário Clerton quanto para a assessora”, afirmou Anoar.

Clerton Rodrigues destacou a importância do trabalho social e a parceria do Governo do Estado com a Prefeitura.

“É cuidar muito bem dessas pessoas, dar qualidade de vida e, por meio desse gesto, por esse ato, que nós possamos cada vez mais melhorar essa atenção às pessoas e à população do interior do Amazonas”, disse o secretário municipal.

Foto: Rodrigo Santos/SES-AM e Arthur Castro/Secom

Dificuldade de locomoção

De acordo com a coordenadora do CER III, Adriana Miranda, a equipe multidisciplinar que atende os irmãos no município e a professora da escola solicitaram da SES-AM a ajuda para aquisição dos novos equipamentos.

“Por não terem cadeiras de rodas adequadas para a estatura deles, eles acabam sendo prejudicados no desenvolvimento escolar. Fizemos essa união de esforços, escola, secretaria municipal e o CER III, para que eles pudessem receber novos equipamentos e pudessem ter maior qualidade de vida e bem-estar”, afirmou a coordenadora.

Acesso ao serviço

O CER III é um serviço especializado no atendimento a pacientes com deficiência física, auditiva e visual.

Para ter acesso aos equipamentos, é necessário:

Realizar inscrição nos locais que oferecem o serviço por meio de apresentação dos seguintes documentos (original e cópia);

carteira de identidade;

registro de nascimento (se for menor de 18 anos);

cartão do SUS, CPF;

comprovante de residência;

encaminhamento médico com diagnóstico;

n° do CID e boletim de alta.

*Agência Amazonas

Edição Web: Gláucia Chair

Leia mais:

Wilson Lima entregou certificados a 83 pacientes recuperados do projeto RespirAR

SES-AM reforça compromisso com saúde do interior em encontro com representante de Barreirinha

AM recebe doação de mais de 300 mil absorventes para combate à Pobreza Menstrual