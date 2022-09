Conheça os maiores bilionários do Brasil, segundo a Forbes

Dentro de um cenário de inflação alta provocada pela pandemia e pela guerra na Ucrânia, até os mais ricos sentiram no bolso. Nesse contexto, em ranking divulgado pela revista Forbes nesta quinta-feira (1), a lista de bilionários brasileiros de 2022 sofreu baixas e apresentou 290 nomes – 26 a menos em comparação com o ano passado.

O cenário atual, marcado pela incerteza, também pôde ser visto na variação do patrimônio dos brasileiros presentes na lista. De acordo com a Forbes, responsável por montar o ranking, 75% das fortunas apresentaram uma queda em comparação com 2021. Com isso, o desempenho médio de 2022 foi o pior desde a primeira edição da lista, publicada há dez anos.

Confira o ranking dos dez maiores bilionários brasileiros e suas fortunas estimadas:

Jorge Paulo Lemann: R$ 72 bilhões;

Eduardo Luiz Saverin: R$ 52,8 bilhões;

Marcel Herrmann Telles: R$ 48 bilhões;

Carlos Alberto Sicupira e família: R$ 39,85 bilhões;

Jacob, Esther, Alberto e David Safra: R$ 38,9 bilhões

Vicky Sarfati Safra: R$ 37,5 bilhões;

André Santos Esteves: R$ 29,7 bilhões;

Luciano Hang: R$ 24,5 bilhões;

Alexandre Behring da Costa: R$ 24 bilhões;

Joesley Mendonça Batista e Wesley Mendonça Batista: R$ 22,5 bilhões (cada)

Após perder a liderança da lista para Eduardo Saverin em 2021, Jorge Paulo Lemann voltou a ser o brasileiro mais rico. No Brasil, o patrimônio de Lemann inclui as Lojas Americanas e a São Carlos Empreendimentos. Saverin, que ocupa a segunda posição, é acionista da Meta, dona do Facebook.

*Com informações da assessoria

