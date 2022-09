Dançarinos representam o AM em festival de bachata

Manaus (AM) – O Festival de Bachata é um congresso que ocorre este ano na Bahia e terá como representante do estado do Amazonas o casal Márcia Bindá e Paulo Jr. O “Brasil Bachata Festival” reúne dançarinos do mundo inteiro e será realizado entre os dias 9 e 11 de setembro, no Grand Hotel Stela Maris, em Salvador (BA).

Bachata é um gênero de música popular que nasceu na República Dominicana e depois se expandiu para muitos países. Bachata combina merengue, “son”, bolero e outros estilos.

A organização é de Florence Gilbert (FR) e Isackson Nascimento (BR) e contará, durante a programação, com 28 workshops, 3 performances de dança, 2 concertos ao vivo e atrações musicais, entre elas do cantor Pinto Picasso (USA), Ricky Manoel (DOM), Roger Ricco (BRA), além de DJs e as apresentações dos dançarinos participantes. Márcia e Paulo são os únicos amazonenses selecionados para participar do evento.

O casal embarca dia 8 de setembro de Manaus rumo a Salvador.

“Estamos muito gratos por ter recebido esse convite dos organizadores e até surpresos por termos sido vistos como referência na nossa cidade, no estilo bachata, por pessoas de outros estados. A ansiedade é grande, mas vamos tentar dar o nosso melhor. Queremos transmitir todo conhecimento aprendido até aqui. Queremos mostrar para o Brasil e para o mundo que o amazonense também dança bachata, e como professor, e dançarinos que somos, isso é um grande marco na nossa carreira. Vários professores do Brasil almejam estar neste congresso”, diz Paulo.

Sobre os artistas

Márcia Bidá e Paulo Jr são parceiros na vida e na dança. Ela é estudante de dança de salão e ele, acadêmico em Educação Física, professor de dança da Escola Arte da Dança e professor do Projeto Vida e Saúde do Idoso Ativo, um projeto oferecido pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania – Sejusc.

A trajetória na dança começou em 2005, na Companhia Estrela da Dança. Tornou-se professor de dança em 2016 na Casa de Dança Leandro Oliveira. Ele possui várias formações na área e um extenso currículo.

Casal representa o Amazonas no festival Foto: Divulgação

