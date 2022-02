Inpa segue com inscrições para três vagas de Doutorado em Entomologia

O prazo para as inscrições teve início no dia 1º de fevereiro e encerrará no dia 31 de março deste ano

Manaus (AM) – Continuam abertas as inscrições para o preenchimento de três vagas para o curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Entomologia/ PPG-ENT) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI).

As vagas integram a IV Chamada do Edital INPA/COCAP 012/2021. O prazo para as inscrições teve início no dia 1º de fevereiro e encerrará no dia 31 de março deste ano.

O Programa tem objetivo de contribuir para o avanço no conhecimento sobre a diversidade dos insetos e artrópodes na Amazônia (como baratas, besouros, borboletas, aranhas, escorpião, camarão, centopeia e piolho de cobra), buscando a melhoria da qualidade de vida do ser humano.

Para se candidatar, o interessado deve atender todos os requisitos exigidos no Edital e efetuar sua inscrição através do e-mail: [email protected].

A seleção é composta por duas fases: I – Avaliação do Plano de Tese (eliminatória) e II – Análise Curricular (classificatória), de forma virtual.

Os projetos de pesquisas devem se enquadrar nas diferentes áreas de pesquisas do Programa (veja aqui)

A concessão de bolsas de estudos para os candidatos aprovados será de acordo com a disponibilidade das agências de fomento (Capes, CNPq, Fapeam ou outra fonte).

Os aprovados deverão confirmar sua intenção em cursar o Doutorado. Caso haja desistência, a vaga será liberada para outro candidato conforme a ordem de classificação.

Saiba mais sobre o curso

O curso de Ciências Biológicas (Entomologia) do Inpa é reconhecido pela Capes/MEC, classificado atualmente com nota 5,0 (cinco) e homologado pelo Conselho Nacional de Educação.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Estudo do Inpa pretende comercializar gel de gengibre para tratamento do ‘pé diabético’

Mulheres e meninas serão foco de ações de estímulo no setor científico

Casa da Ciência do Inpa em Manaus realiza exposição com invertebrados