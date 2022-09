Sobe para 18 o número de mortos no naufrágio em Belém do Pará

Subiu para 18 o número de mortes no naufrágio da lancha Dona Lourdes II, na Ilha de Cotijuba, em Belém (PA). Há três crianças, 10 mulheres e cinco homens entre os mortos na tragédia, ocorrida nessa quinta-feira (8).

Ao todo, 65 pessoas foram resgatadas com vida do naufrágio. Segundo o último levantamento divulgado pelas autoridades, 82 pessoas estavam na lancha que partiu do porto de Camará, em Cachoeira do Arari, na ilha do Marajó, no momento do incidente.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Casal e filho de 3 anos são resgatados de trabalho escravo

Presidenciáveis repudiam caso de bolsonarista que matou eleitor de Lula

Bolsonarista mata defensor de Lula em discussão sobre política em MT, diz polícia