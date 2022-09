Jovem sofre queimaduras graves para salvar sobrinha de incêndio

O jovem Derrick Byrd, de 20 anos, é um grande exemplo de coragem e amor ao próximo não somente para a sua família e seus amigos, mas para todos que conhecem a sua história. Ele ficou conhecido como herói após enfrentar um incêndio para salvar a vida de sua sobrinha.

O incidente ocorreu na cidade de Aberdeen, Washington (Estados Unidos), onde a casa da família dae Kayla, irmã de Derrick, começou a ser consumida pelas chamas durante as primeiras horas do dia. Ao saber do incêndio, Derrick imediatamente correu para ajudar sua irmã e seus sobrinhos a sair pela janela do segundo andar.

Apesar de ter sofrido queimaduras ao descer as escadas, o rapaz fez o possível para pegar os pequenos. No entanto, Mercedes, de 8 anos, estava com muito medo de pular e gritava desesperadamente por socorro.

O jovem não teve medo de entrar novamente na casa para tirar a menina de lá sã e salva.

“Eu simplesmente subi as escadas e empurrei o fogo. Eu podia sentir meu corpo queimando. Eu a agarrei, tirei sua camisa e coloquei em volta do rosto para que ela não inalasse a fumaça e a puxei o mais rápido que pude” , disse Derrick à KOMO-TV.

Felizmente, tio e sobrinha conseguiram sair da casa com vida, mas Derrick teve que ser levado ao Harborview Medical Center para tratar queimaduras de segundo e terceiro graus no rosto, nas costas e nos braços. Seus sobrinhos também foram internados em um instituto de queimados.

Apesar da dor e do risco de perder a vida, ele não se arrepende de sua decisão. “Eu não me importo com as queimaduras, o importante é que consegui salvá-la”, disse ele à KOMO-TV. “Eu faria de novo”, acrescentou.

Derrick diz não se enxergar como um herói, pois sabe que fez a única coisa certa por seus sobrinhos e não hesitaria em repetir se necessário. “Eu realmente faria. Eu não me importo. Eu realmente faria. Eu correria de volta para lá e faria de novo, mesmo se eu me queimasse mais ou perdesse a vida”, disse ele à agência 0.

*Com informações uosolc

