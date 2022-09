Aluna de jornalismo da Ufam Parintins vence prêmio nacional

Manaus (AM)- A estudante Ádria Albuquerque, parintinense e indígena da etnia Sateré-Mawé, venceu o prêmio Expocom Nacional 2022. Assim como o trabalho dela, outros quatro foram finalistas da premiação nacional, que teve sua cerimônia de entrega realizada na última sexta (9), em João Pessoa, capital da Paraíba.

A solenidade aconteceu durante o encerramento do 45º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom 2022). Os trabalhos foram resultados das disciplinas desenvolvidas no curso de Comunicação Social-Jornalismo do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), campus Parintins.

Ao todo, oito estudantes do curso participaram presencialmente do evento: Ádria Albuquerque, Estéfany Alexandra, July Anna Barbosa, Soraia Castro, Karen Barbosa, Willian Ythano, Ralf Batista e Pablo Luz.

Os estudantes contaram com ajuda da comunidade local e com doações por meio de uma “vaquinha digital”, organizada pela professora Marina Magalhães.

O trabalho da estudante premiada nacionalmente é intitulado “A religiosidade em meio à pandemia”. Venceu na categoria Produção Transdisciplinar, modalidade Fotografia Artística e foi orientado pelo professor Marcelo Rodrigo, atual coordenador do curso e que também acompanhou os alunos presencialmente durante o evento.

A fotografia vencedora retrata um momento singelo de oração durante a quarentena de Covid-19 de Antônio Corrêa Xavier, parintinense nascido na comunidade Paraná do Arco. Ele é o avô da estudante vencedora e foi também sua fonte de inspiração e reflexão durante o desenvolvimento da atividade da disciplina de fotografia, em 2021.

Os demais trabalhos finalistas foram: “Revista Amazon”, que teve como aluno líder Willian Ythano, orientado pela professora Marina Magalhães; “(Des) níveis)”, que teve como aluna líder July Anna Barnosa; “Anfíbios”, liderado pelo aluno Ralf Cordeiro; e “Blog Panorama Ribeirinho”, liderado pela estudante Estéfany Alexandra. Os quatro orientados pelo professor Marcelo Rodrigo. Para ser finalistas do prêmio nacional, todos os trabalhos precisaram vencer a etapa regional Norte do Expocom 2022.

