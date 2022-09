Frota de ônibus é reforçada para atender passageiros do Porto da Ceasa

Manaus (AM) – A Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) vai reforçar a partir desta terça-feira (20), com mais três linhas de ônibus do sistema de transporte público (215, 418 e 706), a frota que atende à demanda de passageiros do porto Ceasa, na Vila Buriti, zona Sul. O aumento dos coletivos, vai garantir que os usuários tenham acesso a todas as zonas da cidade.

“O prefeito David Almeida ordenou que o IMMU reforçasse a frota de ônibus que atende o porto da Ceasa, o Mauazinho e as comunidades que ficam no entorno do porto. O reforço vai permitir mais ônibus e mais opções de itinerários aos usuários do transporte coletivo daquelas localidades”, informou Alexandre Frederico, vice-presidente de Transportes do IMMU.

Com o aumento da frota, a linha coletora 018, que fazia o trajeto rotatória da Gillette/Ceasa, será desativada, e as três linhas que irão fazer o reforço, realizarão o itinerário, inclusive descendo até a área limite do porto.

“A linha 018 não descia até a área do porto da Ceasa. Com o aumento da frota, essa linha será desativada porque ela é apenas coletora, e as demais linhas descerão até a área limite do porto para realizar o embarque e desembarque dos passageiros”, finalizou Federico.

A linha 215, vai realizar o itinerário saindo do Bairro da Paz, depois segue para o Aleixo até o porto da Ceasa.

A linha 418, vai sair do Terminal 3 (T3), no bairro Cidade Nova, zona Norte, depois segue em direção ao porto da Ceasa, Educandos e Terminal 2 (T2), no bairro Cachoeirinha, na zona Sul.

A linha 706, vai seguir do Mauazinho, porto da Ceasa, feira da Panair e vai até o Centro.

Agentes de trânsito e fiscais de transportes do IMMU, estarão monitorando a rota dos ônibus e orientando os motoristas. A Prefeitura de Manaus coloca à disposição dos usuários o Disk Transportes, com o número 118, para que liguem em caso de dúvidas.

*Com informações da assessoria

