Shows e torneios são destaque na programação da Feira de Agronegócios em Manaus

Manaus (AM) – Com uma vasta programação acadêmica, além de mostras e exposições de animais e equipamentos, a VI Feira de Agronegócios da Universidade Nilton Lins também é um grande atrativo para famílias e pessoas em busca de lazer, atrações culturais, feira gastronômica e de programas diferentes como assistir a competições equestres e leilões.

Com entrada gratuita e aberta na noite de ontem, o evento tem três shows musicais todas as noites, a partir das 19h30, até o próximo domingo (25).

Programação artística

Nesta quinta-feira (22), sobem ao palco principal da feira o grupo de pagode Bello Encontro, o cantor Douglas Santiago e Lucas Salvador.

Amanhã (23) será a vez da banda Rahvox, Daniel Trindade e Trio Du Vale. No sábado (24) a Feira de Agronegócios terá como atrações a banda Madalena, Wanderley Andrade e o Grupo Estrelas e na noite de encerramento (25), as atrações são Ângelo Márcio, Andreza Andrade e Banda e o cantor Guto Lima.

Hipismo

Na sexta-feira (23), a partir das 15h, acontecem os concurso de melhor queijo coalho e a segunda edição do concurso que irá escolher o melhor doce de leite do estado, além dos leilões de gado e equestre, o primeiro do gênero no Amazonas.

E por fim, no sábado e no domingo, acontecem as provas esportivas de hipismo e de três tambores, que irão reunir as melhores amazonas e cavaleiros do estado na disputa da premiação.

Em todos os dias, sempre a partir das 17h, estão disponíveis para o público o parque de exposições, a praça de alimentação com diversas opções gastronômicas e também a Fazendinha, atração exclusiva para crianças interagirem com os animais.

Ainda para os pequenos, no sábado e no domingo, a partir das 18h, acontecem os shows da Fazendinha da Zelda em um espaço especialmente preparado dentro do parque de exposições.

SERVIÇO:

O QUE: VI Feira de Agronegócios da Universidade Nilton Lins

QUANDO: de 21 a 25 de setembro (a partir das 17h)

ONDE: Campus da universidade no bairro Parque das Laranjeiras/Manaus

QUANTO: Entrada gratuita