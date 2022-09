Prefeitura e Unicef fortalecem parceria de atenção a refugiados e migrantes em Manaus

Manaus (AM) – A parceria entre a Prefeitura de Manaus e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) está sendo fortalecida por meio da ampliação de ações estratégicas voltadas à saúde básica de refugiados e migrantes que vivem na capital amazonense.

Na última quarta-feira, 21/9, a titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, recebeu a consultora do Unicef, Neideana Ribeiro, na sede da secretaria, em uma reunião de apresentação dos resultados já obtidos e reafirmação do compromisso de seguir avançando em projetos prioritários.

O encontrou contou com a participação da diretora de Atenção Primária da Semsa, Sonja Farias, da diretora da Escola de Saúde Pública da Semsa (Esap), Karina Cerquinho, e do diretor de Gestão de Educação em Saúde da Esap, Fabiano Corrêa Batista.

“É sempre importante contarmos com parceiros para aumentar nossa capacidade de atendimento e o Unicef veio para somar as nossas ações. O Sistema Único de Saúde (SUS), no qual nós executamos a Atenção Primária, atende todos os cidadãos que vivem no território brasileiro, e precisamos seguir nos esforçando para acolher migrantes de refugiados de forma adequada, e levar até eles os nossos serviços de promoção à saúde”, declarou Shádia.