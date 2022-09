Pastora é presa suspeita de matar o marido envenenado para ficar com dinheiro

Bela Vista de Goiás (GO) – A pastora evangélica Sueli Alves dos Santos Oliveira, de 42 anos, foi presa nessa sexta-feira (23), em Bela Vista de Goiás (GO), na região metropolitana de Goiânia, por suspeita de envenenar o próprio marido, José Maria Vieira de Oliveira, de 49 anos. Segundo a delegada responsável pela investigação, Magda D’Ávila, o crime teria acontecido após uma briga de casal que ocorreu na noite anterior.

Informações apontam ainda que a suspeita tentou simular o suicídio d próprio marido com a intenção de ficar com os benefícios do plano funerário da vítima, que ela mesma havia feito em seu nome. Na residência onde estava o corpo de José Maria, os policiais encontraram um vidro de chumbinho. A investigação acredita que esse tenha sido o veneno utilizado por Sueli.

Durante o período em que os agentes estiveram na casa, a delegada percebeu que Sueli ficou de olho o tempo todo no vidro de chumbinho. A perícia acabou detectando a presença do veneno em um copo que estava na pia da cozinha e até na caixa de gordura.

A pastora negou o crime e alegou, no interrogatório, que o marido se matou para colocar a culpa nela. Testemunhas ouvidas pela polícia, que são vizinhos do casal, disseram que a pastora e o marido estavam em processo de separação e que ela teria o agredido no rosto, durante a briga da noite anterior, com uma série de murros.

*Com informação do Metrópoles

