Morre casal vítima de incêndio de Jutaí

O incêndio em uma pousada ocorreu no dia 12 de setembro e deixou seis pessoas feridas em estado grave, em Jutaí, no interior do Amazonas.

Na tarde desta segunda-feira (26/09), dois pacientes internados no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, vítimas de um incêndio ocorrido no município de Jutaí (a 51 quilômetros da capital), não resistiram e vieram a óbito.

O acidente aconteceu no último dia 12 de setembro e deixou sete pessoas feridas. As vítimas são pais de crianças feridas no acidente.

O homem de 28 anos e a mulher de 27 anos estavam internados no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) da unidade, desde os dias 12 e 13 de setembro. Outra vítima segue internada na unidade, recebendo acompanhamento da equipe multidisciplinar.

Três crianças, também vítimas do acidente, internadas no Hospital Infantil da Zona Sul, permanecem sendo acompanhadas pela equipe de intensivistas da unidade.

O incêndio

O incêndio em uma pousada ocorreu no dia 12 de setembro e deixou seis pessoas feridas em estado grave, em Jutaí, no interior do Amazonas. Segundo as autoridades, entre as vítimas estavam três crianças.

Pela manhã, moradores ouviram um forte barulho vindo do imóvel, localizado no bairro Vila Sônia. Quando chegaram ao local, agentes da Defesa Civil Municipal encontraram as vítimas presas dentro do imóvel, que estava em chamas.

As vítimas foram resgatadas e encaminhadas ao hospital do município, com queimaduras de segundo e terceiro grau. Ao menos cinco feridos foram encaminhados ao Hospital 28 de Agosto, em Manaus. Ainda de acordo com as autoridades, o incêndio teria sido causado por vazamento de gás. As chamas foram controladas por policiais militares e vizinhos da região.

Leia mais:

Incêndio em pousada deixa adultos e crianças com queimaduras graves em Jutaí

Cinco vítimas de incêndio em Jutaí são transferidos para Manaus

Fogos em vitória do Flamengo podem ter ocasionado incêndio em Manaus