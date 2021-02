Toyota encerrará fabricação do Etios no Brasil

A fábrica de automóveis Toyota comunicará o encerramento das vendas do Etios, tanto sedã quanto hatch, no Brasil. | Foto: Divulgação

A fábrica de automóveis Toyota comunicará o encerramento das vendas do Etios, tanto sedã quanto hatch, no Brasil. Atualmente o Etios, sedã e hatch, é vendido no fim de estoque nas versões 1.3 flex de 98 cavalos de potência e 1.5 de 107 cv. A opção da caixa automática custa uma média de R$ 5 mil. O velho compacto parte de R$ 67.290. O modelo X nem não está mais a venda no site.

História do modelo

O Etios, na sua trajetória de quase dez anos de mercado, recebeu o melhor ajuste de produto em 2017, cinco anos depois do seu lançamento, feito no Salão do Automóvel de São Paulo. Na época, a introduçã da caixa automática e de novas versões foram as novidades mais significativas, além de retoques de grade, grafismo de painel e multimídia.

No ano passado, a Toyota também ofertou para o Etios, os cinco anos de garantia entregues para toda a gama de produção da fábrica.

Carro não emplacou

O que salvou o Etios foi a excepcional mecânica Toyota, porém o designer do carro não emplacou. No final de 2020, a fábrica iniciou a desativação do Etios, reduzindo opções de motores e versões.

