Projeto que incentiva mulheres na ciência e tecnologia é lançado no AM

A cerimônia de lançamento será realizada com público reduzido | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- Nesta quarta-feira (6), às 19h, será o lançamento do projeto “Garotas Espertas”, no Centro Cultural Palácio da Justiça, localizado no Centro de Manaus, com curtas-metragens e imagens de jovens atrizes interpretando grandes cientistas.

O Garotas Espertas, promovido pelo Projeto Cunhantã Digital em parceria com a Casa de Artes Trilhares, traz 12 curtas-metragens e diversas fotos que retratam as histórias de mulheres importantes para a ciência. O objetivo é despertar o interesse de meninas pela área e que a sociedade conheça suas realizações.

Nos curtas, atrizes mirins entre 8 e 13 anos interpretam as cientistas , apresentando as histórias de vida e principais realizações.

As cientistas homenageadas são: Ada Lovelace, Hipácia, Margaret Hamilton, Nancy Roman, Grace Hopper, Dorothy Vaughan, Joan Clarke, Katherine Johnson, Rosalind Franklin, Mary Jackson, Hedy Lamarr e Radia Perlman.

A cerimônia de lançamento será realizada com público reduzido, seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19, apenas para convidados, pessoas que colaboraram com o projeto, as atrizes mirins e suas famílias, além de profissionais da imprensa.

Após o evento, o material será disponibilizado no canal do Projeto Cunhatã Digital no YouTube.

Cunhantã Digital

O Projeto Cunhantã Digital teve início em 2015 no Instituto de Computação (IComp) da Universidade Federal do Amazonas.

O objetivo central do projeto é despertar nas alunas do ensino fundamental e médio o interesse na Computação e motivar as meninas que se identificarem com a área a buscarem a formação necessária para uma carreira bem-sucedida em um mercado de trabalho em franca expansão.

O “Garotas Espertas” foi produzido dentro do projeto “Apoio para o incremento do quantitativo feminino em Computação através do Programa Cunhantã Digital do Instituto de Computação da UFAM”, parcialmente financiado pelo Programa de Apoio à Projetos financiados por Emendas Impositivas (PROEMEND) do Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), proposto pela Deputada Estadual Alessandra Campêlo (MDB), através da Resolução Nº 014/2019 do PROEMEND.

*Com informações da assessoria

