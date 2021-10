Desempregado? Confira 158 oportunidades de emprego no Amazonas

| Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Mais 158 vagas de emprego estão disponíveis para esta segunda-feira (04), por meio do Sine Amazonas. Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador ( www.portaldotrabalhador.am.gov.br ) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

01 VAGA: TÉCNICO AMBIENTAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo em Técnico Ambiental, Agrícola ou Florestal;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de NR-10, SEP, NR-35, ter CNH categoria B, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento em informática avançada, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

30 VAGAS: ELETRICISTA DE LINHA VIVA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de Linha Viva, Rede de Distribuição, NR-10, SEP e NR-35, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento em informática avançada, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: ENCARREGADO DE LINHA VIVA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de Linha Viva, Rede de Distribuição, NR-10, SEP e NR-35, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento em informática avançada, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

50 VAGAS: ELETRICISTA DE LINHA MORTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em manutenção de rede de plantão ou construção e informática avançada, cursos de Rede de Distribuição, NR-10, SEP e NR-35, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: ENCARREGADO DE LINHA MORTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de Rede de Distribuição, NR-10, SEP e NR-35, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento em informática avançada, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

15 VAGAS: MOTORISTA OPERADOR DE GUINDAUTO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de Motorista Operador de Guindauto, NR-10 e SEP, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento em informática avançada, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MOTORISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria D, diferencial ter cursos de MOPP e Direção Defensiva, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: FERREIRO ARMADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: INSPETOR DA QUALIDADE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em processos de IQC, Manuseio de Placas SMD e eletrônicos, cursos de Inspetor da Qualidade, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: CONSULTOR DE ADQUIRÊNCIA

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Administração ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em vendas de captação de clientes, ter veículo próprio (Carro), CNH categoria B, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento em informática, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE PRECIFICAÇÃO E CADASTRO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia e Áreas Afins;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em análise de custo de entrada (notas fiscais de revenda), tributos, percentuais de frete, cotação de preço, inventários, conferência de lançamentos no sistema e saldos de estoque, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento em informática e disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE CONTROLE DA QUALIDADE

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando em Administração, Engenharia e Áreas Afins;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em análise de riscos, controle de garantia de segurança e confiabilidade, mapear fluxo de atividades, cumprimento de processos operacionais, acompanhar ações corretivas e preventivas, conhecimentos nas ferramentas MASP, PDCA, FMEA, CEP e MAS, prática em leitura e interpretação da NBR ISO 9001:2015, ter Excel avançado, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento em informática, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em confeccionar, reparar e instalar peças diversas em chapas de metal, aço e alumínio, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento em informática, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: MECÂNICO DE MOTOCICLETAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em orçar e executar manutenção preventiva e corretiva em motocicletas, interpretar desenhos e normas técnicas, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento em informática, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: GERENTE COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando Gestão Comercial e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em mídias pagas, ter cursos na área de vendas, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe e gerenciamento, conhecimento em informática, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: MONTADOR DE FORMA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: LANTERNEIRO DE AUTOS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em lanternagem veicular em geral, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em serviços de placa solar, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário e para residir em outro município, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em vendas, conhecimento atendimento ao cliente, prospecção e informática básica, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PIZZAIOLO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento no preparo de massas em geral, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: PROPAGANDISTA MÉDICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando Marketing, Publicidade e Propaganda;

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria A ou B, veículo próprio (carro ou moto), boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONFEITEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em confeitaria em geral, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: PINTOR DE CAVIDADE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em pintura a pó, preparação de tintas, aplicação de polimento e retoque, desejável vivência na indústria, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CHAPEADOR

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto ou Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos e conhecimento na área de chapeação, boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente e trabalho em equipe, proatividade, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em uso de máquina reta ou overloque, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

