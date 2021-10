EDITORIAL: A educação aplaude

| Foto: Reprodução





Amazonas - O governador Wilson Lima deu mais força ao desenvolvimento da educação no Estado ao assinar, na semana passada, a nomeação de 566 profissionais aprovados no Concurso Público 2018 da Secretaria de Estado de Educação e Desporto.



Nas redes sociais ainda é forte a repercussão do decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) em 29 de setembro. Não faltam elogios de educadores que destacam o cumprimento da palavra do governador, que havia prometido o benefício em meados de setembro ao anunciar a prorrogação da validade do certame para até 19 de março de 2022.

Os elogios a Wilson possuem um pano de fundo maior, que é o programa “Educa+Amazonas”, com 13 projetos prioritários com investimentos da ordem de R$ 400 milhões nas redes públicas estadual e municipais de educação. Atos dessa envergadura oxigenam o governador que passou a injetar fortemente recursos nas atividades educacionais na capital e no interior do Amazonas.

Professores, pedagogos, merendeiros, servidores administrativos, assistentes sociais e bibliotecários destacam nas redes as nomeações que, além de Manaus, alcançarão 50 municípios interioranos. Contadores, engenheiros, nutricionistas e psicólogos também são alcançados pelas nomeações referentes ao certame ocorrido em 2018 e que obteve 6.737 candidatos classificados dentro do número de vagas. Wilson Lima já convocou 5.296 aprovados no certame, dos quais 4.602 já tomaram posse.

