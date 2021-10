Quarteto que soltou fogos em apologia ao CV é preso em Manaus

Material apreendido com o quarteto | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos e dois homens, de 20 e 36 anos, foram presos por associação ao tráfico de drogas e apologia ao crime organizado. A ação foi realizada, na noite de quinta-feira (7), no bairro Alvorada, na Zona centro-oeste de Manaus.

Durante patrulhamento, por volta das 19h30, a equipe da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) avistou quatro suspeitos, na área das ruas José Bonifácio e Presidente Prudente, soltando fogos de artifício e emitindo gritos de apoio à facção criminosa Comando Vermelho, que atua na capital, configurando apologia ao crime.

Os militares efetuaram abordagem e encontraram com os suspeitos uma porção média de drogas, além de 34 rojões de fogos de artifício.

Diante dos fatos, os suspeitos adultos e os adolescentes foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com o art. 287 do Código Penal, aquele que fizer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime, será apenado com detenção de três a seis meses, ou multa.

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

