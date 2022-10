Bola rosa começa a ser utilizada no Brasileirão

A partir deste sábado, dia 1º de outubro, o campeonato mais equilibrado do mundo terá suas partidas de todas as rodadas do mês em questão disputadas com a bola CBF Nike Brasil Flight 2022 – Especial Outubro Rosa.

A campanha do Outubro Rosa utiliza o décimo mês do ano para compartilhar informações e promover o controle da doença. O objetivo é destacar como a prevenção e o diagnóstico precoce são importantes, além de proporcionar maior acesso a serviços de identificação da doença e tratamento. A bola rosa vai começar a rolar nesta 29ª rodada e seguirá pelos gramados do Brasil a rodada 34.

SOBRE A BOLA

Aperfeiçoada ao longo de oito anos e 1.700 horas de testes, a bola de futebol CBF Brasil Flight 2022 é uma revolução em voos consistentes. A tecnologia Nike Aerowsculpt usa sulcos moldados para desviar o fluxo de ar em toda a bola, proporcionando menos arrasto e um voo mais estável. A revolução na aerodinâmica resulta em um voo 30% mais preciso.

A tecnologia All Conditions Control (ACC) adiciona uma textura aderente, seja em climas úmidos ou secos. Já a sobreposição de tinta impressa em 3D otimiza o voo da bola, ajudando a obter mais precisão em cada lance e passe.

Quatro painéis fundidos criam um ponto de toque maior na bola, que é feita de couro sintético (37%), borracha (33%), poliéster (20%) e algodão (10%).

*CBF

