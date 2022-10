Kamby Sorvetes celebra o Dia das Crianças distribuindo picolés para instituições filantrópicas

A iniciativa visa receber, analisar e contemplar solicitações das instituições que estiverem dentro dos critérios exigidos, que são: cadastro de CNPJ, sem fins lucrativos e que o evento seja no mês das crianças

Manaus (AM) – O Dia das Crianças é um momento de diversão, brincadeiras e muita alegria. E para completar a festa da criançada, a Kamby Sorvetes criou uma um projeto para distribuir picolés para este público em Manaus. Com o objetivo de ajudar instituições filantrópicas, em especial, e instituições que abrigam crianças, em todos os anos, desde 2019, a Kamby Sorvetes faz distribuição de picolés deliciosos para no Dia das Crianças.

Quando a companhia de sorvetes começou a receber muitas solicitações dessas instituições que precisavam de ajuda, a empresa procurou unir forças com outras empresas para, assim, continuar com o projeto.

“São muitas entidades que acabam extrapolando o nosso orçamento. Porém, nosso intuito é ajudar a todas essas instituições e, pensando nisso, em 2019 criamos o Projeto Dia das Crianças Solidário. Nesse ano, recebemos até o dia 20 de setembro, 52 ofícios, com um total de pouco mais de 8.000 picolés”, relata Eduardo Leite, representante da Kamby Sorvetes.

A iniciativa visa receber, analisar e contemplar solicitações das instituições que estiverem dentro dos critérios exigidos, que são: cadastro de CNPJ, sem fins lucrativos e que o evento seja no mês das crianças.

“Nós da Kamby somos a ponte do projeto. Buscamos parceiros, amigos e empresas para fazerem essa doação. O projeto é para doação dos picolés solicitados. Mas nada impede de que as pessoas ajudem as instituições de outra forma. A ponte que fazemos é para campanha de picolés, mas se atingir outro nível, maravilha”, disse Leite.

Para outras informações sobre como funciona o projeto ou para ajudar, os interessados devem entrar em contato pelo número (92) 98191-8376 ou pedir informações pelas redes sociais da Kamby Sorvetes no Instagram (@kambysorvetes).

