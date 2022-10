Manaus (AM) – O mais jovem deputado federal eleito na história do Amazonas, aos 21 anos, desponta como uma das maiores forças políticas no estado ao fim do pleito deste domingo (2). Amom Mandel (Cidadania) acumulou mais de 289 mil votos válidos, sendo o mais votado na disputa pela Câmara dos Deputados.

Ao Em Tempo, após o resultado das apurações, Amom Mandel afirmou que pretende se preparar para assumir o mandato de deputado federal. A partir da semana que vem, afirmou que iniciará uma série de cursos e especializações para as áreas que vai atuar no Congresso Nacional.

“Eu quero surpreender todo mundo do estado do Amazonas e na cidade Manaus e ser o deputado federal mais presente da história na nossa capital” , declarou.

Também pontuou que atuará na Câmara dos Deputados da mesma forma que exercia na Câmara Municipal de Manaus (CMM), e que sua vitória é uma mensagem da população do Amazonas.

Amom disse que seu propósito de vida é mudar a situação de Manaus e do Amazonas, com o intuito de tornar o estado uma referência no país. Destacou que seu mandato pode ser um espelho para as futuras gerações entrarem na política.

“Eu quero que qualquer pessoa saiba que a mudança não começa comigo. Cada uma das mais 283 mil pessoas que confiaram na gente, nesse momento, podem fazer a mudança” , disse.

Propostas

Ao todo, Amom tem 23 propostas para o Amazonas registradas em cartório nas mais diversas áreas como na Saúde, Educação, Segurança pública e Meio Ambiente. Seu principal objetivo no cargo, conforme Amom, é a mudança da matriz econômica do estado, com o intuito de reduzir a dependência na exoneração fiscal, e a preservação o meio ambiente.

“Talvez, a gente desenvolvendo, por exemplo, algumas iniciativas relacionadas ao crédito de carbono, a CPR Verde que é um ativo da bolsa relacionado a preservação do meio ambiente, e assim por diante” , disse.

Campanha

Amom chamou atenção da população por sua campanha na televisão. Com apenas 1 segundo de tempo de tela, o mais jovem deputado federal eleito aproveitou o espaço para falar curtas como “Eu sou Amom”, “Use Cinto”, e “Beba água”. A última frase ganhou grande repercussão nas redes sociais.

Toda a campanha de Amom foi realizada, predominantemente, na internet. A estratégia foi pensada com o objetivo de levar sua mensagem para todos os municípios do interior. No entanto, também foi atacado por Hackers.

Oposição

A atuação de Amom na CMM foi marcada por sua oposição à Prefeitura de Manaus, e por também realizar, constantemente, fiscalizações na cidade, como no sistema de transporte público.

Amom também criticou a aprovação do Projeto da Lei das Diretrizes Orçamentarias (LDO), o qual permitiu o aumento do fundo eleitoral de R$ 2 bilhões para R$ 5,7 bilhões. Uma das críticas de Amom contra o projeto é por ele ter sido aprovado durante a pandemia da Covid-19, quando milhares de pessoas morreram pela doença.

Leia mais:

Amom Mandel atinge mais de 200 mil votos com 60% das urnas apuradas e está eleito deputado

Amom Mandel vota em Manaus e diz que ‘a vitória será da democracia’

Justiça eleitoral determina exclusão de vídeos com informações falsas sobre Amom Mandel