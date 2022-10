Mulher que estaria entre as vítimas do desabamento da ponte na BR-319 reaparece

Uma das supostas vítimas do desabamento da ponte sobre o rio Curuçá, no km 25 da BR-319, no município do Careiro Castanho, foi encontrada. Conforme o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), a senhora Keila Regina Vital da Silva, que supostamente estaria entre as vítimas do acidente, reapareceu nessa segunda-feira (3).

Após tentativa de contato da Seas para o acompanhamento de rotina dos familiares, Keila atendeu ao telefone e se identificou, na manhã de segunda-feira (3). Portanto, a mulher não está entre as vítimas do acidente.

De acordo com a Seas, ao longo dos últimos cinco dias, as equipes tentaram contato com o telefone que foi informado como sendo da família, mas ninguém atendida. A família da jovem não havia registrado Boletim de Ocorrência (BO) sobre o desaparecimento.

A família da jovem não havia registrado Boletim de Ocorrência Foto: Marcos Holanda

Agora, as equipes de busca se concentram na localização de uma pessoa que ainda está desaparecida. É um homem identificado João Nascimento Fernandes. A informação foi confirmada pelo Comitê de Resposta Rápida, montado pelo Governo do Amazonas para o socorro e resgate imediato das vítimas do acidente e apoio aos familiares.

As equipes de busca do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) seguiram os trabalhos, na segunda-feira (3), na área do acidente sobre o rio Curuçá, na BR-319, no Careiro da Várzea. A ponte desmoronou, na última quarta-feira (28), causando a morte de quatro pessoas e deixando outras 14 feridas.

Busca por vítimas

Na busca de vítimas, 13 mergulhadores trabalham no local, sendo 11 do Corpo de Bombeiros e dois da Marinha do Brasil. Em virtude do temporal na região nos últimos dias, houve a necessidade de interrupção temporária das buscas para segurança das equipes.

A equipe da Seas registrou o atendimento, até o momento, de familiares de três pessoas desaparecidas, sendo que uma delas já foi resgatada e a outra que reapareceu, pois não estava entre as vítimas do acidente.

A operação integrada, envolvendo Polícia Militar do Amazonas, Polícia Civil, Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), Bombeiros, Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), e Defesa Civil do Amazonas, continuam nesta terça-feira (4).

Mortos e feridos

De acordo com a última atualização, até 12h desta segunda-feira, quatro corpos foram identificados e 14 pessoas com ferimentos foram atendidas em unidades de saúde.

Os mortos identificados pelo Instituto Médico Legal (IML) têm entre 25 e 66 anos, são elas: Marcos Rodrigues Feitoza, 39 anos; Rômulo Augusto de Morais, 36 anos; Maria Viana Carneiro, 66 anos; e Darliene Nunes Reis da Cunha, 25 anos.

Pessoas feridas

Conforme a SES-AM, 14 pessoas com ferimentos foram atendidas em unidades de saúde. Até sábado (1), 13 pessoas haviam recebido alta hospitalar. Um paciente ainda segue internado no Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.

O paciente internado é um homem de 60 anos. Ele é de Careiro Castanho e teve fratura em diversas partes do corpo. Ele deve ser submetido a procedimento cirúrgico nesta terça-feira (4).

Veículos retirados do fundo do rio

Os agentes já retiraram alguns veículos que caíram dentro do rio Curuçá após a queda da ponte. Os veículos retirados foram uma caminhonete Mitsubishi L200 de cor branca; carreta de embarcação; embarcação; veículo spin de cor preta; caminhão volkswagen baú, que trazia uma carga de carne; caminhão baú volkswagen; veículo Kombi; e um pálio.

Bombeiros trabalham para tirar uma carreta com rolo compressor, que carregava cerca de 60 toneladas de cimento. Entre sábado e domingo, as equipes colocaram cabos de aço e dois tratores, mas não foi possível o içamento.

