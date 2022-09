Após tragédia na BR-319, ponte em Manaus recebe manutenção

Manaus (AM) – Após o triste episódio na ponte da BR-319, o secretário municipal de infraestrutura (Seminf), Renato Júnior, anunciou na manhã desta sexta-feira (30), que a ponte que interliga o bairro Compensa com o Boulevard Álvaro Maia, sentindo bairro, na zona Oeste da capital, passará por manutenção a partir desta segunda-feira (3).

O anúncio foi feito após uma vistoria realizada pelo engenheiro civil, Francisco Anastásio Cantisani, e especialistas em estrutura da Seminf. O prefeito David Almeida e o secretário Renato Júnior estiveram presente no estudo realizado e posteriormente definiram o plano de ação para a reforma na ponte.

“Um ponto a ser esclarecido no momento, é que não há risco eminente de desabamento desta ponte. A ponte que tem mais de dez anos precisa agora ter reparos de estacas, raiz, ou seja, elas estão expostas. O prefeito David Almeida esteve acompanhando a vistoria em uma canoa com os técnicos da Seminf, e determinou que segunda-feira comece as reformas”, explicou o secretário.

O secretário ainda informou que durante a reforma a via não será interditada, portanto, os condutores e passageiros que passam no local não serão afetados com os trabalhos que iniciarão na segunda-feira (3) e atenderá o prazo estimado de 90 dias para ser entregue à população.

Além da ponte que interliga os dois bairros mencionados, Renato Araújo afirma que outras pontes da cidade também passarão por vistorias e reformas para que não haja risco à população.

“Estamos fazendo as vistorias em todas as zonas, em todas as pontes que tem na cidade de Manaus para que nós possamos escalonar das mais debilitadas às melhores para que nós possamos entregar para a população aquilo que ela realmente precisa”, informou.

Tragédia na BR-319

De acordo com o secretário, a tragédia que deixou vítimas fatais no desabamento da ponte do Rio Curuçá, no km 25 da BR-319, foi um alerta. Portanto, por determinação do prefeito David Almeida, a pasta imediatamente iniciou as vistorias para que reparos necessários sejam feitos e a população manauara não fique exposta a riscos semelhantes.

“Este alerta que nós tivemos ali, naquela estrada da BR-319, deixou a população em pânico e nós também ficamos. Mas nesse momento eu preciso dizer a população que a realidade sobre esta ponte é que ela não apresenta risco neste momento. Acredito que em 90 dias essa ponte já esteja toda revitalizada”, finalizou Renato Júnior.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Prefeito David Almeida anuncia ampliação do Cras do Crespo

David Almeida anuncia programa ‘Alfabetiza Manaus’ e reforma de mais 50 escolas

Prefeito fiscaliza revitalização de escola na Compensa e destaca reformas de mais de 210 escolas em Manaus