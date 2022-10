PM recupera celulares roubados em ônibus da linha 223, em Manaus

Manus (AM) – Policiais militares da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recuperaram sete aparelhos celulares que haviam sido roubados em um ônibus do transporte coletivo público, na noite de segunda-feira (3), no bairro Lírio do Vale, zona Oeste de Manaus.

Durante patrulhamento pela avenida Laguna, bairro Planalto, também na zona oeste, por volta das 19h30, a equipe foi acionada por populares informando que três indivíduos haviam roubado diversos aparelhos celulares em um coletivo da linha 223, e que haviam desembarcado nas proximidades de uma escola.

Uma das vítimas conseguiu rastrear seu celular, cuja localização indicava a rua Flores, bairro Compensa.

Os militares foram ao endereço informado, onde conseguiram localizar, no quintal de uma residência, uma bolsa contendo sete aparelhos celulares.

Após averiguação, foi constatado que os aparelhos eram provenientes do roubo ao coletivo.

As vítimas, juntamente com os aparelhos celulares, foram encaminhados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

*Com informações da assessoria

