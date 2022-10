Embarcação naufraga após colidir em banco de areia no rio Solimões

De acordo com informações preliminares, apenas o comandante estava na embarcação. Ele foi socorrido com vida

Manaus (AM) – A embarcação recreio Comandante Manoel Cely, que havia partido de Manaus e tinha como destino o município de Manaquiri (distante a 55 quilômetros de Manaus), naufragou na manhã desta quinta-feira (6). O barco foi ao fundo após colidir em um banco de areia, formado nas margens do rio Solimões, no município de Careiro Castanho, região metropolitana de Manaus.

O acidente foi registrado por tripulantes de outra embarcação que passava pelo local no momento do acidente. As primeiras informações sobre as causas da colisão davam conta de que o naufrágio teria sido motivado por um suposto excesso de peso.

Porém, testemunhas que passavam no local alegaram que um banco de areia formado devido à vazante dos rios, o que é comum na região, foi o que de fato fez a embarcação tombar e naufragar. Ainda segundo as testemunhas, é comum outras embarcações encalharem no mesmo local onde o barco virou nesta quinta-feira.

De acordo com informações preliminares, apenas o comandante estava na embarcação, fazendo o transportando de materiais e produtos para Manaquiri. Após o acidente, ele foi socorrido com vida e, até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do homem.

A equipe de reportagem do Portal Em Tempo tentou contato com a Marinha para mais informações oficiais sobre as causas do acidente, assim como os procedimentos adotados para a retirada da embarcação do local. Até o fechamento desta publicação, porém, não obtivemos retorno.

