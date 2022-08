Barco naufraga e três pessoas morrem em Nhamundá, interior do Amazonas

Nhamundá (AM) – Um casal de adolescentes, identificados como Paulo Eduardo e Naiana Reis, e uma criança, identificada como Isabela Silva, morreram na madrugada deste sábado (20) depois que uma embarcação naufragou. A tragédia aconteceu no município de Nhamundá (distante a 380 quilômetros de Manaus), por volta de 3h30.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar as vítimas na região do rio Paraná, afluente do rio Nhamundá, zona rural da cidade. A quantidade de pessoas à bordo, no momento do acidente, ainda não foi informada.

Segundo o tenente dos Bombeiros, Geandro Oliveira, uma equipe da corporação permanece no local, caso haja necessidade de novos resgates, mesmo não havendo relatos de desaparecidos.

A embarcação vinha de uma festividade ocorrida na comunidade do Laguinho, também na zona rural do município.

Três pessoas perderam a vida durante o naufrágio. Foto: Reprodução

