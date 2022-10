Em programação especial, Maçonaria no AM comemora 150 anos e é prestigiada pelo vice-presidente da república, Hamilton Mourão

Durante a programação, também ocorreu uma sessão especial para a posse pública do segundo mandato do Sereníssimo Grão-Mestre, Marcelo Peixoto, à frente da fraternidade no Amazonas

Manaus (AM) – Irmãos maçons de todo o Amazonas tiveram muito o que comemorar nesta semana. A fraternidade ‘Esperança e Porvir’ completou 150 anos no estado e, nesta quinta-feira (6), reuniu grão-mestres de várias regiões do Brasil em uma homenagem muito especial no salão Rio Solimões, Palácio Rio Negro, no Centro de Manaus. Na noite desta sexta-feira (8), também acontece um evento especial no Teatro Amazonas, com participação do vice-presidente da República e senador eleito pelo Rio Grande do Sul (RS), Hamilton Mourão.

O Em Tempo foi conferir os detalhes da programação, que mobilizou maçons de todo o Brasil no aniversário da fraternidade aqui no Amazonas.

Cerimônia

As homenagens foram marcadas pela posse pública do grão mestrado do sereníssimo grão-mestre Marcelo Barbosa Peixoto, que preside, atualmente, a Grande Loja Maçônica do Amazonas e está em seu segundo mandato.

“Ele capitaneou esta cerimônia de 150 anos. Será mais um mandato de três anos à frente da Maçonaria no Amazonas, junto com o eminente grão-mestre adjunto Tuffi Salim Jorge Filho. Além da solenidade, diversas homenagens aos nossos irmãos grão-mestres, que estavam nos visitando de várias regiões do país como Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, do Nordeste, do Norte. Já dos Estados Unidos veio o irmão Salazar, da loja de Nova York, além de grão-mestres do Paraguai, da Bolívia e do Peru”, explicou o venerável mestre, Antônio Rondon Júnior.

O vice-presidente Hamilton Mourão cumprimenta o sereníssimo grão mestre Marcelo Peixoto, que toma posse em seu segundo mandato. Foto: Paulo Pereira

Ainda segundo o venerável mestre, o grande objetivo foi, sem dúvidas, estar ao lado dos irmãos neste momento solene, comemorando a importância do papel desenvolvido pela fraternidade.

“Ela vem há anos trabalhando junto com a sociedade o aprimoramento do ser humano. Ou seja, o objetivo final da Maçonaria é tornar feliz a humanidade. Todos estes irmãos que fundaram a loja ‘Esperança e Porvir’, que foi a primeira loja da Amazônia, trabalham de forma a colaborar com a sociedade”, disse.

Posse pública ocorreu no salão Rio Solimões, no Palácio Rio Negro, Centro de Manaus / Foto: Paulo Pereira.

Fraternidade

Sobre o surgimento da fraternidade, o sereníssimo grão-mestre Marcelo Barbosa Peixoto fez questão de destacar como tudo começou na ‘Esperança e Porvir’. “Alguns irmãos portugueses que fizeram a fundação e em seu segundo mês de fundada, sessenta pessoas estavam iniciadas na Maçonaria no Amazonas, nascendo assim a fraternidade no Estado”, explicou.

Com presença do vice-presidente Hamilton Mourão, Maçonaria comemora 150 anos no Amazonas. Foto: Paulo Pereira

Prestígio e atuação

Outro destaque no evento, comemorado por Marcelo Peixoto, foi a presença, ainda na cerimônia de posse pública, do vice-presidente Hamilton Mourão, o que foi comemorado por irmãos de toda a fraternidade. Mourão falou aos presentes na cerimônia e destacou o empenho da fraternidade em tornar o Amazonas um lugar melhor para todos, em um missão de respeito e amor ao próximo.

Além disso, o sereníssimo grão-mestre destacou as realizações do primeiro mandato à frente da Grande Loja Maçônica do Amazonas.

“Estava numa reeleição de nossa Grande Loja de 2022/2025. É um grande orgulho comandar esta instituição, onde temos 50 lojas no estado do Amazonas e, destas, 29 no interior do estado e 21 na capital, com 1800 obreiros ativos. Então, conseguimos fazer muito pela sociedade amazonense. Fizemos o vestibular social, contemplando 6.500 alunos da rede estadual, através de uma emenda parlamentar do deputado estadual delegado Péricles. Ele nos conseguiu esta emenda, acreditou em nosso projeto. Essa foi a oportunidade destes alunos fazerem um cursinho preparatório para o concurso do vestibular. Isso a último nível de ensino, com professores capacitados no mesmo nível de alunos da rede particular, um dos maiores projetos que nós fizemos”, comemora.

Vice-presidente Hamilton Mourão prestigiou a cerimônia de posse / Foto: Paulo Pereira.

Durante a pandemia de Covid-19, Marcelo Peixoto relembrou a atuação fundamental da Maçonaria para ajudar a salvar centenas de vidas no Amazonas e contribuir com quem menos tinha.

“Conseguimos arrecadar 145 toneladas de alimentos, sem falar o que os irmãos trabalharam também, levando à população comida, kits de higiene, oxigênio, nossos irmãos médicos todos dedicados. Fomos aos hospitais, levando comida às famílias que ficavam ao lado de fora e que não tinham nada para comer, esperando seu parente. Nossos irmãos psicólogos atenderam a população e os irmãos mais idosos. É um trabalho de fazer tudo pela sociedade, de procurar seu bem-estar”, finalizou.

Teatro Amazonas

As festividades prosseguiram, reunindo centenas de irmãos maçons também no Teatro Amazonas, na noite desta sexta-feira (7), quando cenas de uma peça teatral, inspirada no projeto ‘Livro Vivo’, da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa (SEC), foram apresentadas em esquetes com personagens importantes da história do Amazonas que foram maçons. Dentre eles, o governador Eduardo Ribeiro e o historiador Mário Ypiranga.

Evento do Teatro Amazonas reuniu personalidades da maçonaria. Foto: Bianca Ribeiro

O talento da Orquestra Filarmônica do Amazonas foi mais uma diferencial da noite, onde grão-mestres maçons de outros estados ficaram fascinados com talento dos artistas amazonenses.

Baile

A programação será encerrada às 20h deste sábado (8), com um grande baile no Diamond Convention Center, numa noite histórica que, além de descontrair todos da fraternidade, fortalecendo os laços entre os irmãos, foi marcada pelo sentimento de dever cumprido com o bem-estar do Amazonas, que teve a importante atuação da Maçonaria em seus 150 anos.

